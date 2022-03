People-News

Britney Spears teilt Oben-ohne-Foto mit besonderer Botschaft

Die Sängerin zelebriert ihre neu gewonnene Freiheit leicht bekleidet in Polynesien. Neben freizügigen Aufnahmen vom Strand teilt Britney Spears auch, was sie im Urlaub mit ihrem Verlobten Sam Asghari vorhat.

Seit 2008 stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Er bestimmte aber nicht nur über das Vermögen der erfolgreichen Sängerin, sondern kontrollierte auch ihr Privatleben rigoros – selbst ihre Verhütungsmethode. «Ich habe eine Spirale in mir, damit ich nicht schwanger werde. Sie wollen nicht, dass ich weitere Kinder bekomme», schilderte die 40-Jährige, als sie im vergangenen Jahr gegen ihren Vater aussagte.

Nach langem Kampf bekam Britney im November 2021 dann ganz offiziell ihre Freiheit zurück – und kann sich nun endlich ihre grössten Wünsche erfüllen. «Ich möchte heiraten und ein Kind bekommen können», offenbarte sie vor Gericht. Und daran scheint die Sängerin aktuell auf Hochtouren zu arbeiten. Verlobt ist Britney mit ihrem Partner Sam Asghari bereits. Nun scheint sie die Babyplanung in Angriff genommen zu haben.

Britney Spears feiert ihre Freiheit

Bei Instagram zelebrierte die Sängerin ihre neu gewonnene Unabhängigkeit in den vergangenen Monaten am liebsten so freizügig wie möglich. Auch in ihrem neuesten Posting zeigt sie sich nur mit einem knappen Bikinihöschen bekleidet, ihren Busen bedeckt sie mit den Händen. Britney kniet im Wasser, hat den Kopf in den Nacken geworfen und scheint zu lächeln.

«Ich plane, in Polynesien Babys zu bekommen», schreibt die Musikerin zu dem Foto, das zusammen mit dieser besonderen Botschaft vor allem eines ausdrückt: Freiheit. Selbst zu entscheiden, wie sie sich zeigt. Selbst zu entscheiden, ob und wann sie schwanger werden will – ein grösseres Glück scheint es für Britney Spears aktuell nicht zu geben. Und das will sie mit der ganzen Welt teilen.

Für die 40-Jährige wäre es übrigens Kind Nummer drei. Aus ihrer Ehe mit Kevin Federline , mit dem sie von 2004 bis 2007 verheiratet war, hat sie bereits den 16-jährigen Sean Preston und den ein Jahr jüngeren Jaden James. Beide leben bei ihrem Vater.

(jdo,t-online )