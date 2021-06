People-News

Baby-Überraschung bei Bushido: Rapper erwartet Drillinge

Rapper Bushido hat auf Instagram mitgeteilt, dass seine Frau Anna-Maria Ferchichi Drillinge erwartet: «Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich mein Schatz, bleib gesund und stark», schreibt der Rapper über seine Frau.

Diese antwortet auf den Instagram-Post mit den Worten: «Es gibt nicht schöneres für mich!», schreibt Bushido auf dem Social-Media-Kanal.

Ehefrau Anna-Maria ist für den 21. Juni als Zeugin geladen

Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits vier gemeinsame Kinder. Der 42-Jährige begründet den Schritt an die Öffentlichkeit damit, dass «es bald vor Gericht thematisiert werden wird».

Die 39-jährige Anna-Maria ist für den 21. Juni vor Gericht als Zeugin geladen, um in dem Prozess gegen den ehemaligen Geschäftspartner von Bushido, Arafat Abou-Chaker, auszusagen. 2017 soll Abou-Chaker von Bushido eine Abfindung für die Auflösung der Geschäftsbeziehungen verlangt haben. Dabei kam es laut Anklage zu mehreren Straftaten wie Erpressung, gefährliche Körperverletzung oder Freiheitsberaubung. Auch die Brüder von Arafat stehen vor Gericht.

Ein Ende der Gerichtsverhandlungen ist nicht in Sicht. Das Berliner Landgericht hat weitere Verhandlungstage bis zum 22. Dezember festgelegt.

(drob)