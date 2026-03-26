wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
People-News

Michelle Hunziker hat wohl einen Neuen: Er steckt voller JUICY DETAILS

People-News

Michelle Hunziker hat wohl einen Neuen: Er steckt voller JUICY DETAILS

26.03.2026, 14:5926.03.2026, 15:03

Professor Gabriel Emerson ist ein sehr gut aussehender Dante-Experte. Das Schicksal tut, was es eben so tut, es schickt ihm die Versuchung in Gestalt der schönen Studentin Julia. Die auch noch Jungfrau ist. Der Professor seinerseits ist natürlich schon längst keine Jungfrau mehr und besonders nachts ein erotischer Abenteurer. Julia wird sein bisher grösstes und glücklichstes Abenteuer. Wie Christian Grey und seine Ana werden die beiden ein experimentierfreudiges Liebes- und Ehepaar.

So erzählen es jedenfalls die Emerson-Romane von Sylvain Reynard (ein Pseudonym), sie tragen die Titel «Gabriel's Inferno», «Gabriel's Rapture» und «Gabriel's Redemption». Der Streamer Passionflix, dessen Gründerin und Hauptproduzentin Tosca Musk heisst und eine jüngere Schwester von Elon Musk ist, hat daraus insgesamt neun Filme gemacht. Aus jedem Roman drei Stück. Gespielt wird Gabriel Emerson von einem schönen Italiener namens Giulio Berruti.

Der schöne Gabriel

Bild
bild: passionflix

Und er soll nun der Neue an der Seite unserer Michelle Hunziker sein. Der Neue? War sie nicht eben noch mit einem anderen zusammen, an den wir uns aber beim besten Willen nicht mehr erinnern können? Kann schon sein, doch nun hat das italienische Magazin «Oggi» Hunziker mit Berutti entdeckt. Paparazzi beobachteten die beiden nämlich beim Blumenkaufen und bei etwas, das man als einen späten Morgen nach einer gemeinsamen Nacht interpretieren könnte.

Mit Hunziker

Neben der Schauspielerei liebt Berutti Hunde und die Schönheit. Er war erst Zahnarzt und ist heute Beauty Doc und vertreibt eine eigene Hautpflegemarke, die Doctor G. Skincare. Als Allergiker, lernen wir da, habe er nämlich lange Mühe gehabt mit Hautpflegeprodukten, deshalb habe er einfach selbst welche entwickelt.

Und damit wir uns schon mal an den 41-Jährigen gewöhnen können, hier total random ein paar Bilder:

Mit sich

Mit Huawei

Mit Hund

(sme)

Dieser Youtuber kennt das neuste Beauty-Geheimnis

Video: Roberto Krone
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
75 Mal Miss Schweiz in voller Pracht. Ein Muss!
1 / 77
75 Mal Miss Schweiz in voller Pracht. Ein Muss!
Nachdem das Aus der Miss-Schweiz-Wahlen verkündet worden ist, feiern wir noch einmal die Schönheiten Helvetiens: Jacqueline Genton etwa wird 1951 nicht nur Miss Schweiz, sondern gleich auch noch Miss Europa.
quelle: photopress-archiv / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auftritt von Melania Trump mit humanoidem Roboter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Erste Promi-Namen von siebter «LOL»-Staffel bekannt – wieder mit Hunziker
Die Entertainment-Grössen Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Max Giermann, Olaf Schubert und Elton machen wieder in der neuen Staffel der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» mit.
Zur Story