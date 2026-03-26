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Michelle Hunziker hat wohl einen Neuen: Er steckt voller JUICY DETAILS

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Professor Gabriel Emerson ist ein sehr gut aussehender Dante-Experte. Das Schicksal tut, was es eben so tut, es schickt ihm die Versuchung in Gestalt der schönen Studentin Julia. Die auch noch Jungfrau ist. Der Professor seinerseits ist natürlich schon längst keine Jungfrau mehr und besonders nachts ein erotischer Abenteurer. Julia wird sein bisher grösstes und glücklichstes Abenteuer. Wie Christian Grey und seine Ana werden die beiden ein experimentierfreudiges Liebes- und Ehepaar.

So erzählen es jedenfalls die Emerson-Romane von Sylvain Reynard (ein Pseudonym), sie tragen die Titel «Gabriel's Inferno», «Gabriel's Rapture» und «Gabriel's Redemption». Der Streamer Passionflix, dessen Gründerin und Hauptproduzentin Tosca Musk heisst und eine jüngere Schwester von Elon Musk ist, hat daraus insgesamt neun Filme gemacht. Aus jedem Roman drei Stück. Gespielt wird Gabriel Emerson von einem schönen Italiener namens Giulio Berruti.

Der schöne Gabriel bild: passionflix

Und er soll nun der Neue an der Seite unserer Michelle Hunziker sein. Der Neue? War sie nicht eben noch mit einem anderen zusammen, an den wir uns aber beim besten Willen nicht mehr erinnern können? Kann schon sein, doch nun hat das italienische Magazin «Oggi» Hunziker mit Berutti entdeckt. Paparazzi beobachteten die beiden nämlich beim Blumenkaufen und bei etwas, das man als einen späten Morgen nach einer gemeinsamen Nacht interpretieren könnte.

Neben der Schauspielerei liebt Berutti Hunde und die Schönheit. Er war erst Zahnarzt und ist heute Beauty Doc und vertreibt eine eigene Hautpflegemarke, die Doctor G. Skincare. Als Allergiker, lernen wir da, habe er nämlich lange Mühe gehabt mit Hautpflegeprodukten, deshalb habe er einfach selbst welche entwickelt.

Und damit wir uns schon mal an den 41-Jährigen gewöhnen können, hier total random ein paar Bilder:

(sme)