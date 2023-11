Der zweiköpfige Adler ist das nationale und ethnische Symbol Albaniens. bild: youtube / drake

People-News

Was hat Drake mit Albanien zu tun? Fans drehen nach neuem Musikvideo durch

In Drakes neuem Musikvideo zu «Polar Opposites» trägt der Rapper eine Bomberjacke mit dem Symbol der Albanerinnen und Albaner, dem zweiköpfigen Adler. Vor allem seine albanischen Fans sind begeistert.

Helen Kleinschmidt Folge mir

Mehr «International»

Am 6. Oktober 2023 hat der kanadische Rapper Drake sein neues Album mit dem Namen «For All the Dogs» herausgebracht. «Polar Opposites» ist der Abschlusstrack dieses Albums, zu dem das Musikvideo nun erschienen ist. In dem Song geht es um die Komplexität moderner Beziehungen und persönlicher Introspektion. Doch das Video setzt den Fokus vor allem auf etwas anderes: Albanien.

Am 28. November feiert Albanien jährlich seinen Unabhängigkeitstag. Da kann es kein Zufall zu sein, dass Drake einen Tag später ein Musikvideo veröffentlicht, für das er ein besonderes Kleidungsstück wählt: eine rote Jacke mit dem Nationalsymbol Albaniens – dem zweiköpfigen Adler – auf dem Rücken. Historisch gesehen gilt der Adler als Symbol des Aufstandes Albaniens gegen das Osmanische Reich.

Der zweiköpfige Adler hat in Albanien eine grosse historische Bedeutung. Bild: IMAGO / Zoonar

In dem Clip ist ausserdem eine Gruppe mutmasslich albanischer Männer zu sehen, mit denen Drake zusammen Billard und Poker spielt. Auch diese Männer tragen die gleiche rote Bomberjacke mit dem schwarzen Adler.

Diese albanischen Männer spielen in Drakes neuem Musikvideo mit. bild: youtube / drake

Auch in den Lyrics erwähnt Drake indirekt Albanien. Eine Textzeile des Songs lautet: «Don't know how they do things in Pristina/I just know the tension is increasing» (auf Deutsch: «Ich weiß nicht, wie die Dinge in Pristina laufen/Ich weiß nur, dass die Spannung zunimmt»). Drake bezieht sich auf die anhaltende Krise zwischen Albanien und Serbien im Nordkosovo.

Albanische Fans drücken ihre Dankbarkeit aus

Unter dem Musikvideo drücken vor allem albanische Fans ihre Freude und Dankbarkeit darüber aus, dass Drake Albanien mit dem Video solchen Respekt schenkt.

Ein Fan kommentiert: «This is like a gift from Drake for all the Albanians worldwide wishing us: Happy Independence Day 🇦🇱🇦🇱 Thank you Drake!» Also auf Deutsch: «Das ist wie ein Geschenk von Drake für alle Albaner weltweit, indem er uns einen frohen Unabhängigkeitstag wünscht. Danke Drake!»

Fans sind über Drakes plötzliche Nähe zu Albanien verwirrt

Auf X, ehemals Twitter, herrscht stattdessen eher Verwirrung. Viele Nutzerinnen und Nutzer fragen sich, was Drake plötzlich mit Albanien zu tun hat.

Eine Userin stellt die These auf, dass vielleicht eine Albanerin Drakes Herz gebrochen hat. Eine andere äussert die Bitte, dass jemand nach Drake schauen soll und impliziert damit, dass es Drake wohl nicht gut geht.

Drake selbst hat sich bisher nicht über die Gründe für das Musikvideo und seine darin deutlich werdende Wertschätzung für Albanien geäussert.

Hier kannst du das Musikvideo in voller Länge anschauen: