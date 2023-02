Shakira rechnet schon wieder mit Piqué ab – und hat dafür eine Erklärung

Es ist nicht das erste Lied, in dem Shakira über ihre verflossene Liebe singt. Und es ist auch nicht das letzte geblieben. Vor einigen Tagen veröffentlicht Shakira gemeinsam mit der kolumbianischen Sängerin Karol G einen weiteren Song, in dem sie – Überraschung – mit ihren Ex-Partnern abrechnen.

Weil sie neben dem Herzschmerz auch für ihre Kinder da sein müsse, sei sie jetzt «stärker als eine Löwin». Sie habe erkannt, dass die Dinge nun mal nicht immer so laufen, wie man es sich wünscht: «Ich habe mir immer gewünscht, eine Familie zu haben, in der die Kinder mit dem Vater und der Mutter unter einem Dach leben. Nicht alle Träume im Leben werden wahr, aber das Leben findet einen Weg, es auf irgendeine Weise wiedergutzumachen.»

Die Hips-Don't-Lie-Ikone hat sich zum ersten Mal über ihren Song geäussert, in dem sie ihren Ex Gerard Piqué (und seine neue Freundin Clara Chia Marti) verbal angreift.

Shakira rechnet in ihren jüngsten Song erneut mit Ex-Mann Gerard Piqué ab. In einem Interview spricht sie nun zum ersten Mal darüber, wie sie Musik als Heilmittel gegen ihren Liebeskummer einsetzt.

