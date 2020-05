Leben

Wenn Halle Berry, Scarlett Johansson und Cameron Diaz sich prügeln



Wenn Halle Berry, Scarlett Johansson und Cameron Diaz sich prügeln

#BossBitchFightChallenge: So nennt die neuseeländische Schauspielerin und Stunt-Frau Zoë Bell ihre von ihr ins Leben gerufene Challenge. Um die Langeweile der Quarantäne zu vertreiben, hat sie all ihre berühmten Freundinnen gebeten, sich gegenseitig via Video zu verprügeln.

«Mir ist soooo langweilig.»

Sagt Zoë Bell zu Beginn ihres Videos, während sie auf dem Sofa sitzt. «Ich will doch nur mit meinen Freunden spielen!»

Dann kommt ihr der Einfall: «Warte einen Moment ... Ich kann ja mit meinen Freunden spielen!», sagt sie freudig und kickt gleich darauf in die Kamera. Was folgt, sind lustige Videoclips ihrer Freundinnen und Kolleginnen, darunter Cameron Diaz, Margot Robbie und Halle Berry, wie sie zuerst einen Schlag abbekommen und dann kreativ zurückschlagen. Darunter finden sich neben klassischen Karate-Kicks, Haken und Schubsern auch ausgefallene Ideen wie Puzzle-ins-Gesicht-Werfen, Kitzel-Attacken und Wasserpistolen-Schüsse. Aber seht selbst:

