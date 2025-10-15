recht sonnig12°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Britney Spears: Ex-Mann Kevin Federline spricht über Ehe

FILE - Britney Spears arrives at the Los Angeles premiere of &quot;Once Upon a Time in Hollywood,&quot; on July 22, 2019. Spear?s highly anticipated memoir ?The Woman in Me? will be released Tuesday, ...
Britney Spears selbst reagierte bereits über ihre Sprecherin und wies die Vorwürfe entschieden zurück.Bild: keystone
People-News

Schwere Vorwürfe: Kevin Federline spricht ausführlich über Ehe mit Britney Spears

Was als Märchenhochzeit begann, soll hinter den Kulissen von Unsicherheit und Zweifeln begleitet gewesen sein. Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears, erhebt heftige Anschuldigungen.
15.10.2025, 13:2215.10.2025, 13:22
Jennifer Ullrich / watson.de

Rund drei Jahre lang waren Britney Spears und der Tänzer Kevin Federline verheiratet, zwei Kinder gingen aus der Beziehung hervor. 2007 erhielt Federline das alleinige Sorgerecht für die Söhne, das Gericht erteilte Spears ein Besuchsrecht unter Aufsicht.

Dass bis heute keine richtige Versöhnung stattfand, wird anhand aktueller Aussagen des 47-Jährigen deutlich. Sowohl in seinen kommenden Memoiren als auch in einem Interview erhebt Federline Vorwürfe gegen seine Ex.

Britney Spears: Die Vorwürfe von Ex-Mann Kevin Federline

Im Buch «You Thought You Knew» behauptet Kevin Federline, dass ihre Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) während ihrer Teenagerzeit mehrfach Angst gehabt hätten, ihre Mutter zu besuchen.

In einem Auszug, der der «New York Times» vorliegt, schreibt er, Spears habe nachts still mit einem Messer in der Hand an der Schlafzimmertür gestanden. Die Kinder seien aufgewacht und hätten sich erschrocken gefragt, was los sei.

Federline beschreibt in seinen Memoiren weiter seine wachsende Sorge um den psychischen Gesundheitszustand der Musikerin. Er glaubt, dass Spears auf etwas «Unumkehrbares» zusteuere. «Es ist unmöglich, noch länger zu tun, als wäre alles in Ordnung», gibt er zu bedenken. «Die Uhr tickt, und wir nähern uns der elften Stunde.»

Daneben sorgt ein Interview mit «Entertainment Tonight» für Aufsehen. Hier behauptet Federline, die Sängerin habe in der Nacht vor ihrer Hochzeit mit ihm ihren Ex-Freund Justin Timberlake angerufen und dabei geweint.

Der Vorfall soll sich im September 2004 im Fairmont-Hotel in Santa Monica ereignet haben, und das nur wenige Stunden, bevor das damalige Paar sich das Jawort gab. Spears habe gesagt, sie wolle «ein Kapitel ihres Lebens abschliessen», um Frieden zu finden.

Britney Spears reagiert

Spears selbst reagierte bereits über ihre Sprecherin und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Wie die «Daily Mail» berichtet, sei sie nicht schockiert über das, was in Federlines Buch stehen könnte.

«Alles, was über Britney gesagt werden kann, wurde bereits gesagt», zitiert das Boulevardblatt eine anonyme Quelle aus ihrem Umfeld. Spears habe ihre Geschichte im vergangenen Jahr selbst veröffentlicht, genauer gesagt in ihrer Autobiografie «The Woman in Me».

Ausführlich auf das Buch reagieren wolle sie, aus Rücksicht auf ihre Söhne, bewusst nicht. Spears hoffe, so ein Restverhältnis zu den Jugendlichen aufrechterhalten zu können. «Sie will keinen Konflikt, der diesen Draht gefährden könnte», stellt ein Insider fest.

Wie es Britney Spears wirklich geht, lässt sich von aussen schwer beurteilen. Sie stand von 2008 bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters, der weitreichende Kontrolle über ihr Leben und Vermögen ausübte. Die Regelung war umstritten und löste weltweit Kritik aus. Die Bewegung #FreeBritney forderte ihre Selbstbestimmung. 2021 wurde die Vormundschaft aufgehoben.

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Spears-Chroniken
1 / 6
Die Spears-Chroniken
1998 – Baby One More Time: Die Single schlägt ein wie eine Bombe, das Video dazu markiert den Anfang einer steilen Karriere: Britney Spears trifft mit ihrer Rolle einer jungen Frau, die noch nicht erwachsen ist, aber nicht mehr unschul­dig, den Nerv einer Generation.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swifties aufgepasst! Wie gut kennt ihr euer Idol? – Das grosse Taylor-Swift-Quiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
5
Drama!? Dorothee Elmigers Buchpreis-Siegerbuch ist nicht erhältlich
Beliebtes Wandergebiet führt Ticket-System ein: Vorabbuchen dringend empfohlen
Ab Sommer 2026 braucht man für die Fahrt mit der Seceda-Bahn im Grödnertal, Südtirol ein Zeitfenster-Ticket. Diese sind jedoch begrenzt. Damit will die norditalienische Region das Besucherchaos an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Dolomiten in den Griff bekommen.
Um die Besucherströme auf beliebten Wanderwegen zu regulieren, führten in letzter Zeit viele Orte Drehkreuze und Eintrittsgebühren ein. An diesen müssen die Leute aber teilweise lange warten, bis sie endlich hindurchkommen.
Zur Story