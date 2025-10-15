Britney Spears selbst reagierte bereits über ihre Sprecherin und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Bild: keystone

Schwere Vorwürfe: Kevin Federline spricht ausführlich über Ehe mit Britney Spears

Was als Märchenhochzeit begann, soll hinter den Kulissen von Unsicherheit und Zweifeln begleitet gewesen sein. Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears, erhebt heftige Anschuldigungen.

Jennifer Ullrich / watson.de

Rund drei Jahre lang waren Britney Spears und der Tänzer Kevin Federline verheiratet, zwei Kinder gingen aus der Beziehung hervor. 2007 erhielt Federline das alleinige Sorgerecht für die Söhne, das Gericht erteilte Spears ein Besuchsrecht unter Aufsicht.

Dass bis heute keine richtige Versöhnung stattfand, wird anhand aktueller Aussagen des 47-Jährigen deutlich. Sowohl in seinen kommenden Memoiren als auch in einem Interview erhebt Federline Vorwürfe gegen seine Ex.

Britney Spears: Die Vorwürfe von Ex-Mann Kevin Federline

Im Buch «You Thought You Knew» behauptet Kevin Federline, dass ihre Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) während ihrer Teenagerzeit mehrfach Angst gehabt hätten, ihre Mutter zu besuchen.

In einem Auszug, der der «New York Times» vorliegt, schreibt er, Spears habe nachts still mit einem Messer in der Hand an der Schlafzimmertür gestanden. Die Kinder seien aufgewacht und hätten sich erschrocken gefragt, was los sei.

Federline beschreibt in seinen Memoiren weiter seine wachsende Sorge um den psychischen Gesundheitszustand der Musikerin. Er glaubt, dass Spears auf etwas «Unumkehrbares» zusteuere. «Es ist unmöglich, noch länger zu tun, als wäre alles in Ordnung», gibt er zu bedenken. «Die Uhr tickt, und wir nähern uns der elften Stunde.»

Daneben sorgt ein Interview mit «Entertainment Tonight» für Aufsehen. Hier behauptet Federline, die Sängerin habe in der Nacht vor ihrer Hochzeit mit ihm ihren Ex-Freund Justin Timberlake angerufen und dabei geweint.

Der Vorfall soll sich im September 2004 im Fairmont-Hotel in Santa Monica ereignet haben, und das nur wenige Stunden, bevor das damalige Paar sich das Jawort gab. Spears habe gesagt, sie wolle «ein Kapitel ihres Lebens abschliessen», um Frieden zu finden.

Britney Spears reagiert

Spears selbst reagierte bereits über ihre Sprecherin und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Wie die «Daily Mail» berichtet, sei sie nicht schockiert über das, was in Federlines Buch stehen könnte.

«Alles, was über Britney gesagt werden kann, wurde bereits gesagt», zitiert das Boulevardblatt eine anonyme Quelle aus ihrem Umfeld. Spears habe ihre Geschichte im vergangenen Jahr selbst veröffentlicht, genauer gesagt in ihrer Autobiografie «The Woman in Me».

Ausführlich auf das Buch reagieren wolle sie, aus Rücksicht auf ihre Söhne, bewusst nicht. Spears hoffe, so ein Restverhältnis zu den Jugendlichen aufrechterhalten zu können. «Sie will keinen Konflikt, der diesen Draht gefährden könnte», stellt ein Insider fest.

Wie es Britney Spears wirklich geht, lässt sich von aussen schwer beurteilen. Sie stand von 2008 bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters, der weitreichende Kontrolle über ihr Leben und Vermögen ausübte. Die Regelung war umstritten und löste weltweit Kritik aus. Die Bewegung #FreeBritney forderte ihre Selbstbestimmung. 2021 wurde die Vormundschaft aufgehoben.