Nicht nur diese Schuhe zogen an der Premiere von «House of Gucci» alle Blicke auf sich

Der Cast klingt so vielversprechend wie der Film um die Ermordung von Maurizio Gucci, Chef des Modehauses Gucci, selbst: «House of Gucci» feierte gestern Abend in London seine Premiere. Die Starbesetzung bestehend aus Lady Gaga, Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto und Adam Driver, schlenderte allesamt über den roten Teppich.

Und was du jetzt nicht erwarten würdest: Alle Blicke auf sich zog ...

Lady Gaga! 😱Die Sängerin und Schauspielerin verkörpert in «House of Gucci» die Hauptrolle des Films. Im Mode-Blockbuster spielt sie die Ex-Frau Patrizia Reggiani, welche des Mordes an ihrem Ex-Ehemann für schuldig befunden wurde.

Im echten Leben schaffte sie es gestern einmal mehr, so extravagant aufzutreten, dass ihre Mitstreiter zu Nebendarstellern wurden.

Taaa-daaa! Bild: keystone

Auf dem roten Teppich trug Gaga ein violettes Kleid mit glitzernden Ärmeln, welches sie mit schmerzhaft hohen Plateau-Schuhen und Netzstrümpfen kombinierte.

Bild: keystone

Die leuchtende Farbe des Kleides spiegelt sich in ihren Augen griff sie auch bei ihrem Make-up auf.

Bild: keystone

Aber nicht nur Gaga glänzte, auch die anderen Schauspieler, darunter Salma Hayek, Jared Leto und Adam Driver, kamen glamourös daher:

Die US-mexikanische Schauspielerin Salma Hayek, der US-Schauspieler Jared Leto, der US-Schauspieler Adam Driver und die US-Sängerin und Songschreiberin Lady Gaga an der britische Premiere des Films «House of Gucci» in London. Bild: keystone

Der Film «House of Gucci» kommt am 25. November 2021 in die Schweizer Kinos.

