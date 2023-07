People-News

«Ist das seine Tochter?»: Scooter-Frontmann zeigt sich mit 37 Jahre jüngeren Freundin

Im Mai machte H.P. Baxxter seine neue Liebe offiziell. Nun hat der Scooter-Frontmann auf Instagram ein Pärchenfoto gepostet.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Ein Musiker auf Wolke sieben: Seit Februar ist H.P. Baxxter wieder in festen Händen, im Mai machte der Scooter-Star seine Beziehung mit der 37 Jahre jüngeren Sara öffentlich. Seitdem zeigen sich die beiden immer mal wieder zusammen auf Instagram. Wie auch jetzt.

Am Dienstagabend postete H.P. Baxxter ein Foto von sich mit Freundin Sara. Zu sehen sind die beiden Arm in Arm vor einem Haus. Er ist komplett in Schwarz gekleidet und sie, ach, schaut doch selbst:

Aufgenommen wurde der Schnappschuss, während die Sonne gerade unterging. Auf Instagram teilte der Musiker das Foto ohne Kommentar, nur mit der Ortsmarkierung «Mykonos, Greece». Demnach befindet sich das Paar aktuell wohl in Griechenland. Über 6'000 Menschen haben das Foto mit einem «Like» versehen.

Auch zahlreiche Kommentare finden sich unter dem Beitrag, allerdings nicht nur Komplimente. Neben Sätzen wie «Toll seht ihr beide aus» oder «schönes Paar» gibt es auch kritische Stimmen, die sich auf den Altersunterschied beziehen. So meinte zum Beispiel ein User: «Bin ich froh, dass ich auf jüngere Männer steh.» Ein anderer scherzte: «Wusste gar nicht, dass er eine Tochter hat», ein weiterer Fragt: «Ist das seine Tochter?»

Kennengelernt hatten sich H.P. Baxxter und Sara in seiner Heimatstadt Hamburg. «Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns», schwärmte der ehemalige DSDS-Juror vor wenigen Wochen im Interview mit «Bild». Sara studiert Immobilienwirtschaft und begleitet ihren Freund von Konzert zu Konzert.

Dass Hans Peter Geerdes, wie der Scooter-Frontmann eigentlich heisst, eine deutlich jüngere Freundin hat, ist nicht ungewöhnlich. 2016 sorgte der Musiker bereits für Schlagzeilen mit seiner Beziehung zu der Russin Liza Leven. Die war damals gerade einmal 18 Jahre alt, er 52. Seine letzte bekannte Beziehung führte er mit dem 28 Jahre jüngeren Model Lysann Geller.

Wie gross darf der Altersunterschied sein? Ab 18 ist alles ok. Die Schmerzgrenze ist bei 20 Jahren Unterschied erreicht. Ist doch völlig klar: Die Hälfte plus sieben. Ich halte es wie Baxxter: Durch Drei plus zwei.

Hier beweist das Paar, wie unterschiedlich man auf Fotos posieren kann: