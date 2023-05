People-News

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sind wieder Eltern

Freudige Nachrichten aus dem Hause Schweinsteiger-Ivanovic. Das Paar hat sein drittes Kind auf der Welt begrüsst und gibt dies mit einem entzückenden Video bekannt.

Ex-Fussballprofi Bastian Schweinsteiger und Ex-Tennisass Ana Ivanovic sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das verkünden die beiden einst erfolgreichen Sportstars jetzt mit einem kurzen Clip auf Instagram, der die Follower begeistert.

Schweinsteiger und Ivanovic bei einer Gala vor einem Jahr. Bild: www.imago-images.de

Das Schwarzweissvideo zeigt, wie wohl zuerst Schweinsteigers, dann Ivanovics und dann die Hände der älteren Söhne des Paares sich öffnen und schliesslich eine Babyhand im Bild erscheint. Dazu schreibt die jetzige Dreifachmutter: «Hallo Welt! Unsere Herzen sind voller Liebe.»

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer gratulieren den beiden unter dem Beitrag. Viele schicken Herzchen oder Emojis mit Herzaugen, drücken so ihre Freude über den Post aus.

Keine Details zu den Kindern

Dass sie noch einmal Eltern werden, machten Ivanovic und Schweinsteiger Mitte Februar öffentlich. «Jetzt sind wir offiziell in der Unterzahl», schrieben sie da zu einem Foto, auf dem sie den Babybauch der 35-Jährigen berührten. Das Paar hat bereits zwei Söhne. Der ältere kam im März 2018 zur Welt, der jüngere im August 2019. Ob sie nun eine Tochter oder einen weiteren Sohn bekommen haben, behalten Schweinsteiger und Ivanovic für sich. Auch, was die Namen ihrer Kinder angeht, so halten sie sich seither bedeckt.

Schweinsteiger und Ivanovic sind seit 2016 verheiratet. Im selben Jahr gab die Tennisspielerin das Ende ihrer Karriere bekannt. 2008 gewann sie die French Open und war zwölf Wochen lang Weltranglistenerste. Der Fussballer beendete seine Karriere 2019 beim Verein Chicago Fire. Zuvor spielte er 17 Jahre beim FC Bayern München und 2 Jahre bei Manchester United. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister, stand danach zwei Jahre lang als Kapitän der Mannschaft auf dem Rasen. Heute ist der 38-jährige Schweinsteiger häufig als Experte bei Fussballübertragungen im TV zu sehen. (t-online, mbo)