People-News

Britney Spears kündigt Film über ihre Vulva an – Twitter rätselt, wie er aussehen könnte

Britney lässt (wieder mal) ihre Hüllen fallen. Auf Twitter teilt die Sängerin ein Bild, auf dem sie sich nackt auf einem Bett räkelt.

Das überrascht uns jetzt nicht mehr.

Neugierig macht uns ihre Beschreibung: «Ich habe diese Woche eine Premiere für einen Film: THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY!», schreibt die 40-Jährige.

Mehr verrät die Sängerin jedoch nicht. Einen Trailer veröffentlicht sie auch nicht.

Was wir wissen: Seit bald einem Jahr ist die Musikikone eine freie Frau. Am 12. November 2021 gewann die Sängerin den Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters. Ob sie für diesen Jahrestag eine Überraschung für uns bereithält, verriet sie aber nicht. Heisst konkret: Wir wissen wieder einmal nicht, was Britney damit eigentlich will.

Die Reaktionen

Auf Twitter fallen nicht alle Reaktionen auf die Ankündigung positiv aus. Es gibt auch einige zynische Stimmen: «Toll, wenn das deine Söhne sehen», schreibt eine Userin. Ein anderer Fan kommentiert: «Bitte sag mir, dass dein Konto gehackt worden ist. Es gibt so viel, was du jetzt mit deinem Leben machen könntest, und du entscheidest dich für das hier?»

Doch es gibt auch «erfreute» Stimmen: «Endlich noch mehr HOTNEY Bilder», schreibt eine Userin. Ein anderer: «Der glückliche Kameramann, der den kommenden Oscar-prämierten Film aufnehmen darf», schreibt ein Twitter-User.

Ein paar Userinnen haben bereits einen Vorschlag, wie das Filmplakat aussehen könnte:

bild: twitter

bild: twitter