Sie ist verliebt! In einen echten Frauenhelden! Und es ist NICHT ihr «Bridgerton»-Lover!

Review

Diese Bromance tätowiert sich dir ins Herz

Judd Apatow verfilmt in «The King of Staten Island» die grösste Tragödie aus dem Leben seines Hauptdarstellers Pete Davidson. Mit allen Apatow-Ingredienzien, die man so liebt. Bloss noch etwas trauriger.

Natürlich wird der Bub immer als letzter in die Sportmannschaften gewählt. Er ist der Underdog der Schulhöfe. Und dann geschieht auch noch, wovor er sich am meisten fürchtet: Seine Eltern lassen sich scheiden. Eins seiner Geschwister kommt zum Vater, eins zu den Grosseltern, er zur Mutter. Sie arbeitet in einem Comedy-Club. Er darf die Komiker des Clubs für sein Schulradio interviewen. Zum Beispiel den jungen Jerry Seinfeld.

Und so findet der jüdische Bub aus dem New Yorker Stadtteil Flushing …