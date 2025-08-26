freundlich26°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt

Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt

26.08.2025, 19:1426.08.2025, 19:30
Mehr «Leben»

Swifties ausser Rand und Band: Pop-Ikone und Sängerin Taylor Swift hat sich mit ihrem Partner Travis Kelce verlobt. Dies verkündete das Paar über einen gemeinsamen Instagram-Post.

Unter dem Post schrieb das Paar «Your English teacher and your gym teacher are getting married», zu deutsch etwas «eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten». Für den Promiklatsch-Banausen könnte das so klingen, als hätten die beiden normale Jobs und wären normale Menschen – doch weit gefehlt.

Taylor Swift, Travis Kelce engagement / Verlobung.
Sind sie nicht schnusig, die beiden?Bild: instagram

Taylor Swift ist eine der kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten; Travis Kelce spielt professionell American Football bei den Kansas City Chiefs. Das Vermögen der «Shake it off»-Sängerin wurde von Forbes auf 1,6 Milliarden US-Dollar beziffert, was leicht über dem durchschnittlichen Vermögen einer Englischlehrerin liegen dürfte.

Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

(cpf, mit Material der sda)

Ganz nebenbei:

«Nepo-Babys»: Auch diese Promi-Kids machen Karriere
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
1 / 12
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
Fans stehen schon seit dem frühen Morgen des 9. Juli beim Letzigrund an. So sah die Swiftie-Schlange am Mittag aus.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bin der grösste Taylor Swift Fan» – So ist die Stimmung vor dem Letzi
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
3
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Trump will Magnete aus China und droht mit Zöllen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Seite gewechselt: Serena Williams macht Werbung für Abnehmspritzen
Serena Williams ist Werbegesicht für das Unternehmen ihres Mannes und stiehlt damit ihrer Schwester die Show. Es gibt jedoch Gegenwind.
Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Meghan Trainor, Amy Schumer und nun auch Serena Williams. Die Tennis-Legende hat sich in die lange Liste von Prominenten eingereiht, die mit Abnehmspritzen Schlagzeilen machten.
Zur Story