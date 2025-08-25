freundlich22°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Serena Williams erntet für ihre Werbung für Abnehmspritzen viel Kritik

Serena Williams arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 2, 2025, at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Se ...
Serena Williams stiehlt ihrer Schwester Venus die Show.Bild: keystone
People-News

Seite gewechselt: Serena Williams macht Werbung für Abnehmspritzen

Serena Williams ist Werbegesicht für das Unternehmen ihres Mannes und stiehlt damit ihrer Schwester die Show. Es gibt jedoch Gegenwind.
25.08.2025, 19:2325.08.2025, 20:09
Mehr «Leben»

Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Meghan Trainor, Amy Schumer und nun auch Serena Williams. Die Tennis-Legende hat sich in die lange Liste von Prominenten eingereiht, die mit Abnehmspritzen Schlagzeilen machten.

Mit der Abnehmspritze Zephound hat Williams 14 Kilo abgenommen, wie sie im Interview mit der Vogue erzählt. «Ich fühle mich wieder wie mein altes Ich. Ich fühle mich mental leichter, sexier und selbstbewusster», schwärmt sie. Der Zeitpunkt für diese Offenbarung überrascht, denn ihre Schwester Venus Williams steht kurz vor ihrem Comeback bei den US Open. Wegen des Interviews von Schwester Serena rückt das nun in den Hintergrund, schreibt der Tagesanzeiger.

Serena Williams machte aber nicht nur bei der Vogue kräftig Werbung für die Spritze, sondern legte einen wahren Marathon hin, um das Abnehmpräparat dem Publikum schmackhaft zu machen.

Serena Williams Abnehmspritze
Serena Williams wirbt für die Abnehmspritze.Bild: ro.co

Abnehmspritze als Lifestyle-Produkt

Dass Serena Williams sichtlich schlanker geworden ist, bemerkte man auch auf Social Media. Die Vermutung, dass sie die Abnehmspritze benutzt, lag nahe. Nun bestätigte Williams die Gerüchte. Hinter der Abnehmspritze Zephound steht die Firma Ro, ein amerikanisches Telemedizin-Unternehmen, das die gesamte Prozedur von Diagnose über ärztliche Verordnung bis Medikamentenlieferung online abwickelt. Im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt Williams' Ehemann Alexis Ohanian, der auch in die Firma investiert hat.

Zach Reitano, der CEO von Ro, äussert sich gegenüber dem «Wall Street Journal» und nennt Williams die ideale Werbefigur: «Allein die Tatsache, dass es Leute geben wird, die sagen, dass gerade sie diese Medikamente nicht braucht, macht sie perfekt. Denn es stellt die gängige Vorstellung infrage, wer von diesen Mitteln profitieren kann.» Anders gesagt soll Williams die Personen anwerben, die die Spritze eigentlich gar nicht nötig haben.

Vom Idol zum Antihelden

In der «Today Show» erklärt Williams, die Abnehmspritze sei neben dem harten Training das «fehlende Puzzlestück» gewesen, um das gewünschte Aussehen zu bekommen.

In den sozialen Medien kommt ihre veränderte Einstellung nicht bei allen gut an. Ein User schreibt resigniert unter Williams Instagram-Post: «Wenn selbst die grösste Sportlerin ihrer Generation Medikamente zum Abnehmen brauchte, welche Chance hat dann irgendjemand sonst?» Ein anderer Kommentar lautet: «Als Sportler und Influencer ist es schade, dass du das Narrativ wiederholst, dass man Medikamente nehmen muss, um gesund zu sein, um akzeptable Schönheitsstandards zu erreichen.»

Der Guardian sieht Williams Wandel ebenfalls kritisch, denn einst als Ikone von starken, schwarzen Frauen gefeiert, vertrete sie nun das Gegenteil davon: «Mit ihrer Verbindung zu Ro ist Williams nun von der Verkörperung des Widerstands zur Mitgestalterin einer Branche geworden, die auf das Abmagern von Körpern ausgerichtet ist», heisst es in der Zeitung. Sie, die gerne ihren muskulösen Körper zeigte und so Frauen auf der ganzen Welt motivierte, zu deren Körpern zu stehen, unterwerfe sich den gängigen Schönheitsidealen. (kek)

Tennis: Venus Williams gibt mit 45 Jahren Comeback bei WTA-Tour
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der French Open 2021
1 / 34
Die besten Bilder der French Open 2021
Alexander Zverev hat eh schon warm – und wird im Halbfinal von Stefanos Tsitsipas abgekocht.
quelle: keystone / caroline blumberg
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tennisstar Serena Williams ganz verlegen, als ihre Tochter dieses neue Spielzeug zeigt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
5 Tote Journalisten bei Angriff auf Spital +++ Israel: Abzug aus Libanon möglich
3
Gaudu düpiert Tagesfavorit Pedersen +++ Ambri lange ohne Dotti und Grassi
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Nach Blackpools Traumtor jubelt der Schiri kräftig mit – oder etwa doch nicht?
Weil Saison ... und weil geil: 10 megafeine Auberginen-Rezepte 🍆🍆🍆
Sie ist «The Queen of Vegetables». Und erst noch ein Sexting-Emoji. Ach, Auberginen sind einfach nur super.
Auberginen – es gibt sie in diversen Formen, Grössen und Farben, von den grossen, runden, violett-weissen italienischen bis zu den herzigen kleinen thailändischen. Alle sind sie grossartig.
Zur Story