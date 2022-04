People-News

Nicky & Brooklyn in Love: 8 echt wissenswerte (Fun) Facts über die Promihochzeit

Am 9. April steigt die Hochzeit des Jahres. Brooklyn, Sohn der Beckhams, und Milliardärstochter Nicola Peltz geben sich das Ja-Wort. Wir sind leider nicht dabei, haben aber trotzdem von vielem eine Ahnung. Es ist pikant!

Wie viel Liebe ist im Spiel?

Viel! So viel wie das Meer Wellen und der Himmel Wolken hat. Mindestens. Die beiden Turtelvögel Nicola (27) und Brooklyn (23) können gar nicht damit aufhören, einander zärtlich in der Sprache der Minnesänger anzuschmachten. Das ist schon sweet. Hier ein paar O-Töne, die wir auf ihren beiden Instagram-Accounts abgeschöpft haben.

Sie schreibt: Baby, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten.

Er schreibt: Ich habe so ein Glück, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen darf. Ich liebe dich so sehr.

Sie schreibt: Meine Fürimmerliebe.

Er schreibt: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste Frau der Welt. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dich mein nennen zu können. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich und kann es nicht erwarten, mit dir alt zu werden.



Wo wird geheiratet?

Auf einem Anwesen der Familie Peltz in Palm Beach. Gekauft hat es Nicolas Vater vor Jahren für etwa 90 Millionen Dollar. Es heisst Montsorrel (hier gibt's Bilder), liegt am Meer, ist eine palastähnliche Anlage im sogenannten Regency-Stil und wäre damit die perfekte Kulisse für die nächste Staffel «Bridgerton». Die Parkettböden in mehreren Sälen stammen aus Versailles, angeblich aus dem Schloss selbst.

Montsorrel war in den 60er-Jahren als Liebesgabe des Eisenbahnmagnaten Robert R. Young an seine Frau Anita geplant. Vier Jahre vor der Fertigstellung erschoss sich Young, seine Witwe, die Schwester der prominenten Malerin Georgia O'Keeffe, zog 1969 alleine ein. Sie war eng mit dem Duke und der Duchess of Windsor befreundet, beide waren gern zu Gast auf Montsorrel.

Beim Duke of Windsor und dessen Gattin handelt es sich um Edward VIII., der aus Liebe zur geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson auf den britischen Thron verzichtete und gute Beziehungen zu deutschen Nationalsozialisten unterhielt.

Wer kommt zur Hochzeit?

Auf der Gästeliste stehen sollen: Gigi Hadid, Gordon Ramsay, seine Frau und seine fünf Kinder, Nicole Richie, Eva Longoria, Madonnas Sohn Rocco Ritchie, ALLE SPICE GIRLS!!! (gut, eines, nämlich Victoria, ist ja schon da), Snoop Dogg uuuuuund die beiden abtrünnigen Ex-Royals Harry und Meghan. Was zur Location ja irgendwie passen würde.

Gewürzmädchen für immer! Bild: WireImage

Wer kommt nicht?

Die Queen, Johnny Depps Tochter, Kristen Stewarts Katze, Madonnas Pferd, Will Smiths Oscar, Germany's Last Topmodel ... aber vor allem kommt Brooklyns Götti nicht, also Elton John, der gibt am 9. nämlich ein Konzert.

Dürfen die Gäste Instagram füttern?

Nein. Während der Hochzeit ist Kameraverbot. Die Exklusivrechte an den Bildern sind für einen unbekannten Betrag an die «Vogue» verkauft worden. So wie David und Victoria 1999 die Bildrechte an ihrer Hochzeit für eine Million Pfund an das People-Magazin «OK!» verkauft hatten. Einzig ein Interview mit Michael Jackson und seiner damaligen Braut Debbie Rowe hatte im 20. Jahrhundert mehr gekostet, nämlich 1,2 Millionen Pfund. Doch es lohnte sich: «OK!» verkaufte die Beckham-Nummer vier Mal so gut wie ihre normalen Ausgaben.

Steiler Style! David und Victoria Beckham, irgendwo unterwegs im Jahr 2003. Bild: imago

Arbeitet das Brautpaar eigentlich auch was?

Ja klar. Einfach nichts Regelmässiges. Modeln geht immer. Brooklyn hielt sich erst für einen Fotografen, jetzt hat er ein neues Hobby (siehe «Wer steht am Herd?»). Nicola ist immer mal wieder Schauspielerin. Ursprünglich wollte sie Eishockey-Spielerin werden, weil sie mit ihren sechs Brüdern und der einzigen Schwester im Eishockey spielte. Doch dann kam die Liebe zum Schauspiel, mit zwölf nahm sie sich gegen den Willen ihrer Eltern den ersten Manager.

Wer steht am Herd?

Brooklyn. Erstens hat ihm das Papa David, der zuhause auch gerne kocht und einen perfekt temperierten Weinkeller samt exquisiter, korrekt gelagerter Parmesanlaiber besitzt, so vorgelebt. Mama Victoria kocht wie Nicola nicht.

Zweitens war plötzlich Lockdown. Brooklyn, der nicht wirklich was zu tun hatte, weil sich ausserhalb von Instagram nicht wirklich wer für seine Fotokunst interessierte und Modeljobs im Lockdown auch eher rar waren, stand plötzlich in seiner 10,5-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills und sah, dass die dazugehörige Palastküche eigentlich ganz gut war.

Weil er ein irres PR-Talent besitzt, drückte er aufs Gaspedal der privilegiert Vernetzten und machte seine Kochkünste sofort zu Geld. Er drehte Kochvideos für die «Vogue». Er kochte am TV gegen James Corden. Er machte eine TV-Sendung, für die er die berühmtesten Köche der Welt besuchte. Und Gordon Ramsay ist eh ein enger Freund der Familie.

Seither gilt Brooklyn als cooler Wunderknabe am Herd. Einer für schlichte Gerichte, der aber immer ganz zufälligerweise eine Trüffelknolle im Hosensack dabei hat. Ein Mischung aus Jamie Oliver, Prinz Harry und Timothée Chalamet. Clever. Selbstverständlich ist Brooklyn für das kulinarische Konzept seiner Hochzeit verantwortlich. Verraten hat er noch nichts.

Hat diese Ehe eine Chance?

Jein. Brooklyns Eltern sind seit 25 Jahren unzertrennlich. Gut, einmal soll das Glück getrübt worden sein, David und das Kindermädchen waren da angeblich in etwas involviert. Trotzdem sind sie insgesamt ein tiptoppes Vorbild für ihre vier Kinder, die sich untereinander auch alle wahnsinnig gern (zu) haben (scheinen). Chaotischer sieht es bei Nicola aus: Ihr Vater ist zum dritten Mal verheiratet und soll insgesamt zwischen acht und zehn Kindern gezeugt haben.