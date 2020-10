Leben

Scarlett Johansson hat geheiratet – und tut damit erst noch Gutes



Scarlett Johansson hat geheiratet – und tut damit erst noch Gutes

Das sind jetzt natürlich nicht für alle gute Nachrichten. Aber es kommt auch nicht ganz unerwartet. Und sie kommt zudem erst noch einem guten Zweck zu Gute. So nebenbei.

Also: Hollywood-Star Scarlett Johansson (35) und ihr Freund Colin Jost (38) haben geheiratet. Ein gutes Jahr, nachdem sie sich verlobt haben. Geheiratet wurde im kleinen Kreis – und natürlich voll Corona-Konform, teilte das Management mit.

Mit der Breaking News, die bei einem Celebrity wie Johansson nun einmal innert Sekunden auf der ganzen Welt verteilt wird, hat sich das Paar etwas Spezielles ausgedacht: Die Nachricht von ihrer Eheschliessung gab das Paar über «Meals on Wheels», die US-Variante der Hilfsorganisation «Essen auf Rädern», bekannt.

Johansson und Jost hätten am Wochenende im kleinen Familien- und Freundeskreis – unter Berücksichtigung von Corona-Regeln – geheiratet, teilte die Organisation am Donnerstag auf Instagram mit.

Johanssons Sprecher Marcel Pariseau bestätigte der Deutschen Presse-Agentur diese Angaben. Demnach sei es der Wunsch des Paares, «Meals on Wheels» über Spenden zu unterstützen.

Der Komiker Jost, der regelmässig in der Comedy-Show «Saturday Night Live» zu sehen ist, und die Schauspielerin zeigten sich 2017 erstmals als Paar. Johansson («Lost in Translation», «Black Widow») war zuvor mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dem Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem Franzosen hat sie eine sechsjährige Tochter. Für Jost ist es die erste Ehe.

Johansson war in diesem Frühjahr gleich für zwei Oscars nominiert, als beste Hauptdarstellerin in «Marriage Story» und als Nebendarstellerin in «Jojo Rabbit». (meg/sda/dpa)

