#FreeTheNipple: Madonna pfeift auf Instagram-Zensur – Fans reagieren begeistert

Madonna ist für extravaganten Auftritte bekannt. Mit ihren neusten Bildern übertraf sie sich selbst. Die Sängerin zeigte sich in einem Hauch von Nichts.

Charleen Eckert / t-online

Im Rahmen ihrer «The Celebration Tour» reist Madonna zurzeit durch Europa und begeistert ihre Fans. In Stockholm überraschte die 65-Jährige durch eine gemeinsame Performance mit ihrem Sohn Rocco. In London beeindruckten ihre Adoptivkinder David und Mercy das Publikum mit einer Tanzeinlage. Nun trat Madonna in Barcelona auf. Auch dort hinterliess sie bleibenden Eindruck.

Nach dem Konzert veröffentlichte sie mehrere Aufnahmen auf Instagram. Zu einigen Bildern des Auftrittes teilte sie mit ihren 19.2 Millionen Followern Fotos, die sie räkelnd auf einem Bett zeigen. Sie trägt lange blaue Handschuhe aus einem samtartigen Stoff mit einer farblich passenden Kreuzkette und einen langen weissen Schleier, der sich um ihren Oberkörper hüllt.

Das Besondere: Der Schleier gleicht einem Hauch von nichts, sodass man ihre Brüste sehen kann. Wenn Sie die anderen Bilder sehen möchten, müssen Sie unten auf dem Beitrag auf den Pfeil nach rechts klicken.

Komplimente von ihren Fans

Die Aufnahmen hinterliessen Eindruck bei den Fans. Innerhalb von 15 Stunden gab es für den Beitrag über 220'772 «Gefällt mir»-Angaben. Auch die überwiegend positiven Kommentare ihrer Follower sprechen für sich. Jemand schrieb: «Eine Sache, die ich an Madonna liebe, ist, dass sie seit dem ersten Tag ihrer Karriere dieselbe ist.» Ein weiterer kommentierte: «Du bist wunderschön, so wie du bist», und bat die Musikerin darum, in Zukunft weniger Filter zu verwenden.

Nachdem Madonna Mitte des Jahres auf der Intensivstation behandelt werden musste, waren Fans besorgt um ihren Gesundheitszustand. Auf ihrer aktuellen Tournee beweist sie einmal mehr, dass sie sich von nichts unterkriegen lässt.

