Diese Talkshow-Legende löst Jimmy Kimmel als Moderator der Oscars 2025 ab

Nachdem Jimmy Kimmel die Oscars zwei Jahre in Folge moderieren durfte, wird er im kommenden Jahr abgelöst – und zwar von Conan O'Brien.

Agnes Wetzel / t-online

Conan O'Brien hatte Jahre lang eine eigene Late Night Show auf NBC. Bild: keystone

Es steht fest: Conan O'Brien, US-Talkshow-Legende und Comedian, wird die 97. Oscarverleihung moderieren. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Freitag bekannt. Die alljährliche Veranstaltung findet am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

«Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, den unvergleichlichen Conan O'Brien als Gastgeber der Oscars in diesem Jahr zu haben», erklärten Academy-CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Er ist die perfekte Person, um unsere globale Feier des Films mit seinem brillanten Humor, seiner Liebe zu Filmen und seiner Live-TV-Expertise zu leiten», heisst es weiter.

«Es wurde Zeit!»

Auch auf Instagram gab die Academy die Nachricht bekannt, woraufhin unzählige Zuschauer ihre Vorfreude zum Ausdruck brachten. In wenigen Stunden markierten über 40'000 Menschen den Beitrag mit «Gefällt mir», zudem sammelten sich in der Kommentarspalte schnell viele positive Reaktionen. «Das sind die besten Nachrichten, die ich jemals bekommen habe», freute sich eine Person. «Das ist die beste Wahl, die hätte getroffen werden können. Ich kann es kaum abwarten», lautet ein weiterer Kommentar. «Es wurde Zeit! Eigentlich hätte er die Oscars auch schon in den letzten 15 Jahren moderieren sollen, finde ich!», ist zudem zu lesen. Einige Menschen reagierten aber auch enttäuscht darauf, dass Jimmy Kimmel das Event 2025 nicht mehr moderieren wird.

Denn Conan O'Brien, der durch seine eigenen TV-Shows wie «Late Night with Conan O'Brien» oder «Conan» grosse Bekanntheit erlangte, tritt in die Fussstapfen von Jimmy Kimmel. Dieser hatte die Oscarverleihung in den vergangenen beiden Jahren moderieren dürfen.