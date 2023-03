Bild: watson/larissaerni

Wie Gwyneth Paltrow Essstörungen als Wellness verkauft

Am Wochenende ging ein Interview mit der Schauspielerin viral, in dem sie von ihren Essgewohnheiten spricht – diese sind jedoch alles andere als gesund.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Gwyneth Paltrow wirbt seit Jahren – mit teils sehr schrägen Produkten – für ihr Wellness-Unternehmen «Goop». Nun hat die 50-Jährige im Podcast «The Art of being Well» von «Dear Media» über ihre eigene Wellness-Routine gesprochen – und diese sorgte für Empörung.

Auslöser dafür war vor allem die Diät, die die Schauspielerin in der Folge bewirbt. So ernährt sich Paltrow folgendermassen: Am morgen trinkt sie einen Kaffee und macht sonst intermittent fasting. Das ist eine Diätform, bei der nur in einem Zeitfenster von acht Stunden gegessen wird. Die restlichen 16 Stunden des Tages sollen dem Körper Zeit zur Verdauung geben. Studien zeigen, dass diese Diät für Frauen nicht empfehlenswert ist. Dies, weil sie den Hormonhaushalt durcheinander bringt.

Video: watson/Tiktok/dearmedia

Anlaufstelle bei Essstörungen

Wenn du Angst hast, in eine Essstörung hineinzurutschen, an einer Essstörung leidest oder den Verdacht hast, dass eine dir nahestehende Person an einer Essstörung leidet, dann ist die Essstörungen sind von aussen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Zudem offenbaren sich nicht alle Essstörungen gleich.Wenn du Angst hast, in eine Essstörung hineinzurutschen, an einer Essstörung leidest oder den Verdacht hast, dass eine dir nahestehende Person an einer Essstörung leidet, dann ist die Schweizerische Gesellschaft für Essstörungen (SGES) eine gute erste Anlaufstelle, um sich über Hilfsangebote in deinem Kanton zu informieren.

40 Kalorien zum Mittagessen

Am Mittag isst Paltrow dann eine sogenannte Knochenbrühe. Typischerweise wird eine Knochenbrühe aus Markknochen und Fleisch gekocht. Dazu kommt meist noch etwas Gemüse. Die Brühe besteht jedoch grösstenteils aus Wasser. So hat eine Portion durchschnittlich 40 Kalorien und gilt laut mehreren Gesundheitsportalen nicht als vollwertige Mahlzeit.

Nach ihrem «Mittagessen» geht es für Paltrow dann zum Sport. «Ich versuche jeden Tag, mich eine Stunde lang zu bewegen», so die Unternehmerin. Dazu gehört entweder ein langer Spaziergang, Pilates oder ein Home-Workout. Danach geht es eine halbe Stunde zum Schwitzen in die Sauna.

Am Abend versucht Paltrow so früh wie möglich zu essen, um ihr intermittent fasting früh beginnen zu können. Beim Abendessen ernährt sie sich nach der Paleo-Ernährungs-Lehre. Diese Diät orientiert sich an den Lebensmitteln, die in der Steinzeit vermeintlich verfügbaren waren. Also Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse. Auf andere Lebensmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte, Zucker oder Milchprodukte wird komplett verzichtet. Im Interview betont Gwyneth, dass sie dabei ihren Fokus vor allem auf Gemüse lege, um ihr «Detox» zu unterstützen.

Um ihre nötigen Vitamine zu bekommen, war Paltrow während dem Aufnehmen des Podcast an einer Infusion angeschlossen. Eine Therapie, die sie fast täglich macht und «absolut liebt».

Video: watson/Tiktok/dearmedia

Glamorisierung von Essstörungen

Der Clip von der Podcast-Folge ging auf TikTok sofort viral und löste eine regelrechte Welle der Empörung aus. Viele warfen der Schauspielerin vor, dass sie mit ihren Aussagen Essstörungen glamorisieren würde. Eine Userin schrieb unter dem Video: «Es klingt, als würde sie sich jeden Tag auf eine Darmspiegelung vorbereiten.» Eine weitere meinte: «Sie könnte auch etwas essen, dann bräuchte sie die Infusion nicht.»

Doch nicht nur den regulären Userinnen und Usern stiess das Video sauer auf. Dutzende von Ernährungsberaterinnen und Ärzten antworteten ebenfalls auf den Clip und erklärten, wie gefährlich diese Diät ist.

Video: watson/Tiktok/abbeyskitchen

So sollte eine Frau in Paltrows Alter im Durchschnitt 1800 bis 2200 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Mehr, wenn sie auch noch regelmässig Sport treibt. Dass sie mit ihrer Ernährung deutlich weniger zu sich nimmt und dies dann mit den Begriffen «Detox» und «Wellness» verkauft, sei sehr gefährlich.