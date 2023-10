20 herzerwärmende Bilder, die schlicht und einfach wunderschön sind

Einen expliziten Aufhänger für diese Geschichte gibt es eigentlich nicht. Bei all den schlechten News, die uns aktuell um die Ohren fliegen, dachten wir nur, es sei mal an der Zeit, einfach ein paar schöne Geschichten zu sammeln.

Und hier kommen sie, Bilder und Gifs, die mal eine längere, mal eine kürzere Geschichte erzählen. Aber alle sind sie herzergreifend schön.

Weil es einfach schöner ist, Erfolge gemeinsam zu feiern.

Teil 1:

Teil 2:

Diese Person bringt nicht nur das nötige Herz, sondern auch das nötige Geschick mit.

Zeig deinem Kind dieses Video, wenn es weint, weil es eine Brille tragen muss.

Hoffen wir, dass er nicht einfach nur gut trainiert ist.

Wie stolz er doch ist. Und das zu Recht.

«Mein Grossvater rief mich gerade an, um mir zu sagen, wie gross sein Blumenkohl geworden ist. Es war so süss. Er ist ‹ZWEIMAL so gross, wie die, die man im Laden kaufen kann›.»

Schwer zu sagen, wer von beiden an dieser Aktion mehr Freude hat.

Besonders schön, dass dann doch noch die ganze Klasse mitgezogen hat.

«Als der iranische Schullehrer Ali Mohammadian bemerkte, dass einer seiner Schüler gemobbt wurde, nachdem er aufgrund einer mysteriösen Krankheit eine Glatze bekommen hatte, beschloss er, Solidarität zu zeigen und sich selbst die Haare zu rasieren. In kürzester Zeit rasierte sich seine ganze Klasse den Kopf und das Mobbing hörte auf.» Die ganze Story gibt es hier.

Bestimmt der Vater, der nie einen Hund wollte.

Uff, da hat doch gerade jemand Zwiebeln geschnitten.

Wie heisst es so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Er ist bei «A.C.A.B.» definitiv nicht mitgemeint.

Es ist nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte.

Zwei NC-State-Football-Spieler setzten sich während des Mittagessens zu einem Schüler, der allein ass. Mehr zur Geschichte gibt's hier.

Sie bekommt es nicht mit, aber das Karma wird es ihm sicher danken.

Eine Kleinigkeit, die einen doch über das ganze Gesicht strahlen lässt.

Sie halten sich wohl beide gegenseitig jung.

Tragisch schön trifft es hier wohl am besten.

«In Italien entdeckte jemand, dass sein Nachbar im Spital lag, also fütterte er seinen Hund weiter, bis sein Nachbar zurückkehrte … Ein Bild mit tausend Bedeutungen – kümmere dich um deine Nachbarn.»

Geschwisterliebe, die wirklich noch Geschwisterliebe ist.

Und das alles ohne T-Shirt.

Alte Liebe rostet nicht, oder wie heisst es?

Das Lächeln rechtfertigt den Bau dieser Konstruktion.

(smi)