Unterschiedliche Biere, unterschiedliche Schäume. Bild: Shutterstock

Bierschaum-Physik – diese Biere haben die stabilste Krone

Wer Bier liebt, schätzt eine perfekte Schaumkrone. Forscher haben nun entschlüsselt, welche Biere eine besonders stabile Krone haben – und woran das liegt.

Zwei Finger dick ist die perfekte Schaumkrone eines frisch gezapften Biers. Die Freude über diesen Anblick hält freilich nicht immer gleich lang an – bei manchen Bieren fällt die Krone in sich zusammen, bevor man noch den ersten Schluck genommen hat. Andere Biersorten zeichnen sich hingegen durch eine stabile Krone aus.

Warum das so ist, hat ein Forschungsteam um Jan Vermant, Professor für Weiche Materialien an der ETH Zürich, sieben Jahre lang untersucht, wie aus einer Mitteilung der ETH hervorgeht. Die Wissenschaftler der ETH und der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden analysierten die Stabilität des Schaums verschiedener kommerzieller Biersorten – von Schweizer Lagerbieren bis zu belgischen Trappistenbieren – während mehrerer Phasen des Gärungsprozesses. Sie verwendeten dabei fortschrittliche bildgebende Verfahren und Rheometrie – die Messung der Festigkeit von Schaum. Ihre Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift Physics of Fluids veröffentlicht.

Belgische Biere haben den stabilsten Schaum

Um es vorwegzunehmen: Belgische Biere, die dreifach vergoren wurden, haben den stabilsten Schaum, dicht gefolgt von doppelt vergorenen Bieren. Am wenigsten stabil ist die Schaumkrone dagegen bei einfach vergorenen Lagerbieren. Unter diesen Lagerbieren, die das Forschungsteam analysierte, habe sich auch ein Bier einer grossen Schweizer Brauerei befunden, sagt Vermant und fügt schmunzeld an: «Da lässt sich noch einiges verbessern – wir helfen gerne.»

Stabiler Schaum: Ein dreifach vergorenes belgisches Bier. Bild: Shutterstock

Bierschaum besteht – wie jeder andere Schaum auch – aus unzähligen Luftbläschen, die durch dünne Flüssigkeitsfilme voneinander getrennt sind. Wenn diese Filme zusammenbrechen, platzen die Bläschen und der Schaum fällt zusammen. Er kann jedoch auf drei Arten stabilisiert werden: durch verklumpende Proteine, die aus dem Gerstenmalz stammen; durch die Zähflüssigkeit und den Widerstand der Oberflächenschicht (Oberflächenviskosität) oder durch spezielle Moleküle, die die Oberflächenspannung verringern – sogenannte Tenside, die auch in Seifen und Waschmitteln enthalten sind.

Oberflächenviskosität und Marangoni-Spannungen

Welcher dieser Mechanismen sorgt nun wirklich für eine feste Schaumkrone? Die Antwort hängt offenbar von der Biersorte ab. Bei untergärigen, einfach fermentierten Bieren wie Lager spielt vornehmlich die Oberflächenviskosität eine Rolle. Diese wird durch die im Bier vorhandenen Proteine beeinflusst: Je mehr Proteine im Bier vorhanden sind, desto zähflüssiger wird der Film um die Bläschen und desto stabiler wird der Schaum.

Das Bild zeigt einen sehr dünnen Bierfilm zwischen zwei Blasen. Die verschiedenen Farben entsprechen unterschiedlichen Filmdicken, ähnlich wie bei einer topografischen Karte mit Höhenlinien. Grafik: Manolis Chatzigiannakis / ETH Zürich

Die Proteine reichern sich an der Grenzfläche zwischen dem Bier und der Luftblase an und bilden ein zusammenhängendes, eher starres Netzwerk. Diese zähe Schicht immobilisiert die Oberfläche der Blasen und bremst das Abfliessen der Flüssigkeit aus den Wänden der Schaumblasen (die sogenannte Drainage). Der Schaum bleibt dadurch länger stabil, weil die Blasen nicht so schnell austrocknen und platzen.

Anders verhält es sich bei obergärigen, mehrfach fermentierten Bieren – etwa belgischen Ales wie Tripel oder Dubbel. Bei diesen Biersorten ist die Oberflächenviskosität minimal. Die Stabilität entsteht vielmehr durch sogenannte Marangoni-Spannungen – Kräfte, die durch Unterschiede in der Oberflächenspannung entstehen. Dabei treten Strömungen auf, die auf der Oberfläche zirkulieren. Halten solche Strömungen lange an, stabilisieren sie die Bläschen im Bierschaum.

Ein doppelt vergorenes belgisches Bier. Bild: Shutterstock

Ein Protein macht den Unterschied

Eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Bierschaums spielt allerdings das Protein LTP1 (Lipid transfer protein 1).

Erste Gärung:

Bei einfach vergorenen Bieren, etwa Lagerbier, sind diese LPT1-Proteine in ihrer ursprünglichen Form vorhanden und ordnen sich dicht gepackt auf der Oberfläche der Bläschen an. Dies entspricht einer zweidimensionalen Suspension – einem Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und fein verteilten Festkörpern – die die Bläschen stabilisiert.

Die zweite Gärung führt dazu, dass die Struktur der Proteine durch die Hefezellen leicht verändert wird. Dadurch bilden sie eine netzartige Struktur – eine Art Membran –, die die Bläschen noch stabiler macht.



Die bereits veränderten LPT1-Proteine werden bei der dritten Gärung so stark denaturiert, dass sie in Bruchstücke mit einem wasserabstossenden und einem hydrophilen («wasserliebenden») Ende zerfallen. Diese Bruchstücke verändern die Grenz- und Oberflächenspannungen und stabiliseren die Bläschen maximal. «Diese Proteinteile funktionieren wie Tenside, die in vielen Alltagsanwendungen wie Waschmitteln Schäume stabilisieren», erklärt Vermant.

Obwohl sein Forschungsteam die Faktoren entschlüsseln konnte, die die Stabilität des Bierschaums beeinflussen, warnt Vermant davor, die Komplexität des Phänomens zu unterschätzen: «Die Stabilität des Schaums hängt nicht linear von einzelnen Faktoren ab. Man kann nicht einfach ‹etwas› ändern und es ‹richtig› einstellen.» So könne es den Schaum beispielsweise sogar instabiler machen, wenn man die Viskosität durch zusätzliche Tenside erhöhe. Damit verlangsame man nämlich die Marangoni-Effekte zu stark. «Entscheidend ist, gezielt an einem Mechanismus zu arbeiten – nicht an mehreren gleichzeitig. Bier macht das offensichtlich von Natur aus gut!», sagt Vermant.

Andere Anwendungen

Die Erkenntnisse der Studie sind nicht nur für ein besseres Bier relevant, sondern auch für ganz andere Anwendungen – man denke etwa an die Stabilisierung von Milchschaum durch Proteine. In einem anderen Bereich geht es hingegen um die gezielte Zerstörung von unerwünschten Schäumen – etwa bei Schmiermitteln von Elektrofahrzeugen, die schäumen können, was gefährlich ist. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger Tenside, die auf Fluor oder Silizium verzichten. «Unsere Studie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung», so Vermant. (dhr)