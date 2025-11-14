Thomas Gottschalk entschuldigt sich nach Bambi-Rede
Thomas Gottschalk hatte bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend die Aufgabe, Sänger Cher einen Sonderpreis zu überreichen. Ehe sie diesen erhielt, hatte er jedoch das Mikrofon in der Hand und eine lange Rede gehalten, die wenig mit der Musikerin zu tun hatte. Jetzt reagiert der einstige «Wetten, dass..?»-Moderator auf Vorwürfe, er habe sich selbst in den Mittelpunkt gestellt.
Auf «Spiegel»-Anfrage erklärt Gottschalk nun: «Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt.» Zudem äussert er: «Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür.»