Thomas Gottschalk entschuldigt sich nach Bambi-Rede

25.11.2023, Baden-W
Thomas Gottschalk hat am Donnerstag eine Rede an den Bambi-Verleihungen in München moderiert.Bild: keystone

Thomas Gottschalk entschuldigt sich nach Bambi-Rede

Nach Kritik an seiner Rede bei der Bambi-Verleihung äussert sich Thomas Gottschalk nun selbst – und erklärt sich.
14.11.2025, 15:52

Thomas Gottschalk hatte bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend die Aufgabe, Sänger Cher einen Sonderpreis zu überreichen. Ehe sie diesen erhielt, hatte er jedoch das Mikrofon in der Hand und eine lange Rede gehalten, die wenig mit der Musikerin zu tun hatte. Jetzt reagiert der einstige «Wetten, dass..?»-Moderator auf Vorwürfe, er habe sich selbst in den Mittelpunkt gestellt.

Video: watson/lucas zollinger

Auf «Spiegel»-Anfrage erklärt Gottschalk nun: «Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt.» Zudem äussert er: «Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür.»

People-News
Thomas Gottschalk irritiert mit Auftritt bei Bambi-Verleihung – und wird ausgebuht
Themen
Bambi-Verleihung 2025
1 / 12
Bambi-Verleihung 2025

Naomi Campbell überreichte den Bambi an ihre Model-Kollegin Heidi Klum.
quelle: dpa / felix hörhager
Gottschalk redet sich bei Bambi-Verleihung um Kopf und Kragen – und wird ausgebuht
Video: watson
