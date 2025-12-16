Das Gründungsmitglied, Malte Pittner, war bis 2005 Teil der Band. Bild: imago

Deichkind trauern um Gründungsmitglied Malte Pittner

Deichkind hat eine traurige Nachricht verkündet: Das Gründungsmitglied Malte Pittner ist nach langer Krankheit gestorben. Er prägte zwei wichtige Alben der Band.

Johannes Nuss / t-online

Ein Artikel von

Die Band Deichkind trauert um ihr Gründungsmitglied Malte Pittner. Der Musiker sei vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben, teilte die Band am Montagabend auf Instagram mit. «Das hat uns ziemlich geschockt», schreiben die Musiker.

Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern von Deichkind und blieb bis 2005 in der Band. Er prägte die ersten beiden Alben «Bitte ziehen Sie durch» und «Noch 5 Minuten Mutti» massgeblich mit. «Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht», erinnert sich die Band.

Würdigung als genialen Musiker und Entertainer

Deichkind würdigt ihren ehemaligen Kollegen als «genialen Musiker, Entertainer und unglaublich talentierten Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind».

Nach seinem Ausstieg bei Deichkind setzte Pittner seine Karriere mit der Band Texas Lightning fort und war auch in der Werbung erfolgreich. Vor einigen Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Zahlreiche Fans kondolieren bei Instagram

«Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden», schreibt die Band und bittet darum, die Privatsphäre seiner Familie und Freunde zu wahren.

Unter dem Instagram-Beitrag bekundeten zahlreiche Fans ihre Trauer. «Malte war echt krass. Rest in Peace King», schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: «Legende seit den ersten Zeilen. Danke Malte.»