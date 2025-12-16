Nebel
DE | FR
burger
Leben
People

Deichkind trauern um Gründungsmitglied Malte Pittner

Malte Pittner Deichkind
Das Gründungsmitglied, Malte Pittner, war bis 2005 Teil der Band.Bild: imago

Deichkind trauern um Gründungsmitglied Malte Pittner

Deichkind hat eine traurige Nachricht verkündet: Das Gründungsmitglied Malte Pittner ist nach langer Krankheit gestorben. Er prägte zwei wichtige Alben der Band.
16.12.2025, 09:0216.12.2025, 09:02
Johannes Nuss / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Band Deichkind trauert um ihr Gründungsmitglied Malte Pittner. Der Musiker sei vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben, teilte die Band am Montagabend auf Instagram mit. «Das hat uns ziemlich geschockt», schreiben die Musiker.

Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern von Deichkind und blieb bis 2005 in der Band. Er prägte die ersten beiden Alben «Bitte ziehen Sie durch» und «Noch 5 Minuten Mutti» massgeblich mit. «Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht», erinnert sich die Band.

Würdigung als genialen Musiker und Entertainer

Deichkind würdigt ihren ehemaligen Kollegen als «genialen Musiker, Entertainer und unglaublich talentierten Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind».

Nach seinem Ausstieg bei Deichkind setzte Pittner seine Karriere mit der Band Texas Lightning fort und war auch in der Werbung erfolgreich. Vor einigen Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Zahlreiche Fans kondolieren bei Instagram

«Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden», schreibt die Band und bittet darum, die Privatsphäre seiner Familie und Freunde zu wahren.

Unter dem Instagram-Beitrag bekundeten zahlreiche Fans ihre Trauer. «Malte war echt krass. Rest in Peace King», schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: «Legende seit den ersten Zeilen. Danke Malte.»

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 54
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford (im Bild), den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / courtesy everett collection
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Miss Finnland verliert ihren Titel wegen Rassismus-Skandals
Die amtierende Miss Finnland Sarah Dzafce verliert im Zuge eines Rassismus-Skandals ihren Titel und ihre Krone. Das gaben die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs auf einer Pressekonferenz bekannt.
Zur Story