Bruce Springsteen muss alle anstehenden Konzerte absagen

In diesem Jahr wird es keine Auftritte des Rockstars mehr geben. Bruce Springsteen braucht Zeit, um sich von einem gesundheitlichen Rückschlag zu erholen.

Vor einigen Wochen musste Bruce Springsteen seinen Fans schlechte Nachrichten überbringen. Der Musiker sagte die acht für September geplanten Konzerte mit seiner E Street Band in den USA ab. Der Grund: gesundheitliche Probleme. Der 74-Jährige teilte mit, wegen Magengeschwüren in Behandlung zu sein und auf Anraten seiner Ärzte eine Pause einlegen zu müssen.

Muss weiter pausieren: Bruce Springsteen. Bild: keystone

Diese scheint jedoch nicht ausreichend gewesen zu sein, um wieder fit zu werden. Denn Bruce Springsteen verschiebt nun auch alle noch ausstehenden Konzerte des Jahres, wie er am Mittwoch bei Instagram bekannt gab.

«Ich bin auf dem Weg der Besserung»

Der Musiker habe sich zwar «in den vergangenen Wochen kontinuierlich» von seiner Erkrankung erholt, doch «aus Gründen der Vorsicht werden alle verbleibenden Tourdaten von Bruce Springsteen und der E Street Band aus dem Jahr 2023 auf das Jahr 2024 verschoben», heisst es in dem Statement.

Der Rockstar selbst zeigt sich optimistisch: «Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann es kaum erwarten, euch alle im nächsten Jahr zu sehen», liess er seine Fans wissen und dankte ihnen für «ihre guten Wünsche, ihren Zuspruch und ihre Unterstützung».

Die Nachholtermine für die ausgefallenen Shows sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden und finden alle an den ursprünglich geplanten Orten statt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neu angekündigten Konzerte. Wer nicht kann, bekomme sein Geld zurück, heisst es weiter.

Bruce Springsteen und seine E Street Band waren in diesem Jahr bereits in Europa aufgetreten. Ende April hatte ihre Tournee in Barcelona begonnen. Springsteen gehört zu den erfolgreichsten Musikern unserer Zeit, steht seit mehreren Jahrzehnten auf der Bühne. Zu seinen bekanntesten Hits gehören «Streets of Philadelphia» oder «Born In The U.S.A.» (t-online/dpa)