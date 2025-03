Ben Stiller, Lady Gaga und Catherine Deneuve: Nur einige Stars, die sich gegen Trump auflehnen. Bild: keystone

Diese Promis wehren sich gegen Trump

Kaum vergeht ein Tag, an dem Donald Trump nicht eine neue Schlagzeile generiert. Viele verstehen sein Vorgehen nicht. Doch wie sieht es bei den Stars aus?

Kendra Kotas

Seit Donald Trump im Amt ist, gibt es von seiner Seite aus gefühlt jeden Tag neue Ideen, skurrile Auftritte oder Angriffe gegen andere Personen. Dafür hagelt es auch reichlich Kritik. Doch wie sieht es bei den Prominenten aus? Machen einige ihren Mund auf, oder haben sie gar Angst vor Konsequenzen?

Die Auflehnung gegen Donald Trump ist weniger gross als in seiner ersten Amtszeit. Doch einige Stars haben sich bezüglich Trump und seinen Aktionen geäussert.

Eine Übersicht:

Catherine Deneuve

Catherine Deneuve. Bild: keystone

«Ich erkläre die Verleihung des 50. César für eröffnet und widme sie der Ukraine», sagte Catherine Deneuve bei der diesjährigen César-Verleihung am 28. Februar. Dies passierte nur wenige Minuten nach Trumps und Selenskyjs eskalierendem Gespräch.

Jane Fonda

Bei den SAG-Awards am 24. Februar rief Fitness-Ikone Jane Fonda Hollywood zum Kampf gegen Donald Trump auf. Bei der Film- und Fernsehpreisverleihung erhielt sie den Preis für ihr Lebenswerk und hielt daraufhin eine flammende Rede. Die 87-Jährige sagte: «Gemeinschaft bedeutet Macht – und das ist wirklich wichtig gerade jetzt, in einer Zeit, in der die Gemeinschaft geschwächt und angegriffen wird.»

Jane Fonda lehnt sich gegen Trump auf. Bild: keystone

Angedeutet auf Trump wirft sie die Frage in den Raum, warum Tyrannen oder Männer misogyn geworden sind. Fonda stellt die Vermutung auf, dass diese von ihren Vätern als Verlierer oder «Pussys» bezeichnet wurden und deswegen «traumatisierte Personen» seien.

Sie spricht weiter davon, dass auch Schauspieler auf einer schwarzen Liste landen können, da dies auch schon in der Vergangenheit passierte. Die Folge davon: Viele Karrieren werden zerstört.

Am Ende ihrer Rede ruft sie mit den Worten «lasst uns mutig sein» zum Widerstand auf.

Rod Stewart

Rod Stewart steht hinter der Ukraine. Bild: keystone

Auch Rod Stewart hat sich zum Eklat von Trump und Selenskyj geäussert. Er lobte Premierminister Keir Starmer für seine Unterstützung von Selenskyj. Auf Instagram schrieb er in seiner Story: «Stolz, Brite zu sein. Gut gemacht, Starmer, dass du Selenskyj in der Downing Street empfangen hast. Wir müssen die Ukrainer weiter unterstützen.»

Alyssa Milano

Alyssa Milano verbreitete auch den Hashtag MeToo. Bild: keystone

Der Star der Serie «Charmed» war über das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj empört. Sie schrieb auf Instagram: «Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. An das ukrainische Volk – ich sehe euch und fühle euren Schmerz. Ich bitte alle mitfühlenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Milliardäre, gewählte Amtsträger, alle Führer und Menschen der Welt, die an die Demokratie glauben – helft uns, diesen Wahnsinn zu überwinden. Der Kampf gegen dieses Regime und gegen den Faschismus hängt von euch allen ab.»

Liev Schreiber

Liev Schreiber spielte in «Wolverine» und «Scream» mit. Bild: keystone

Der Schauspieler zeigte seine Unterstützung für die Ukraine durch einen gemeinsamen Instagram-Post mit Regisseur Jason Cone.

Elizabeth Banks

Elizabeth Banks postete die ukrainische Flagge. Bild: keystone

Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie «Die Tribute von Panem» oder «Pitch Perfect», postete auf Instagram die ukrainische Flagge und schrieb dazu: «Ich unterstütze die Ukraine.»

Ben Stiller

Ben Stiller unterstützt die Ukraine. Bild: keystone

Schauspieler Ben Stiller hielt sich kurz. Er postete auf X die ukrainische Flagge, was jedoch auch nicht mehr Worte benötigt.

J. K. Rowling

J. K. Rowling retweetete die Posts von Regierungschefs. Bild: AP

J. K. Rowling hat zahlreiche Retweets von Posts europäischer Staats- und Regierungschefs wie beispielsweise Emmanuel Macron geteilt, die ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck brachten.

Michael Caine

Michael Caine spielte in Filmen wie «Gottes Werk und Teufels Beitrag» oder «The Dark Knight» mit. Bild: EPA

Der zweifache Oscar-Gewinner Michael Caine ging viral, als er nach dem Trump-Selenskyj-Eklat auf X postete: «Trump, beruhige dich.»

Es folgte ein weiterer Tweet des 91-Jährigen mit den wiederholenden Worten «Beruhige dich». Danach schreibt er: «Sie sollen nur einen Waffenstillstand unterschreiben.» Es ist selten, dass der Schauspieler etwas postet. Doch wenn er was postet, hat es meistens Gehalt.

Pedro Pascal

Pedro Pascal ist bekannt aus Serien wie «Narcos», «Game of Thrones» oder «The Last of Us». Bild: keystone

Der Schauspieler Pedro Pascal postete mehrere Storys auf Instagram zur Unterstützung der Ukraine, wo er schrieb: «Mut hat einen Namen» oder «Bleiben Sie auf der richtigen Seite der Geschichte». Auf seiner Instagramseite steht er auch für die Rechte von trans Personen ein.

Lady Gaga

Lady Gaga und Bruno Mars wurden als bestes Pop-Duo ausgezeichnet. Bild: keystone

Bei der Verleihung der Grammys Anfang Februar sprach sich Lady Gaga für trans Personen aus. Auf der Bühne sagte sie: «Ich möchte heute Abend festhalten, dass trans Personen nicht unsichtbar sind. trans Personen haben Liebe verdient.» Dies war eine Reaktion auf Donald Trumps Absichten, die Rechte von trans Personen zu beschneiden.

Alicia Keys

Alicia Keys ist für Diversität. Bild: keystone

Auch Alicia Keys sprach bei einer Award-Verleihung zum Publikum: «Dies ist nicht die Zeit, um die Diversität der Stimmen abzuschalten. Wir sehen auf dieser Bühne talentierte, hart arbeitende Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Meinungen und es verändert das Spiel.» Sie sagte ausserdem: «DEI ist keine Bedrohung, es ist ein Geschenk.» DEI ist die Abkürzung für «Diversion, Equity and Inclusion», dessen Programme Trump streichen lassen hatte.

Shakira

Shakira hält nichts von Trumps Asylpolitik. Bild: keystone

Shakira setzte sich hingegen für die Rechte von Migranten ein. Zu Trumps harter Asylpolitik sagte sie bei der Grammy-Verleihung: «Ich möchte diesen Preis meinen immigrierten Brüdern und Schwestern in diesem Land widmen. Ihr werdet geliebt. Ihr seid es wert. Und ich werde immer mit euch kämpfen.»

Selena Gomez

Selena Gomez wurde für ihr Video angegangen. Bild: keystone

Beim Thema Migration äusserte sich auch Sängerin Selena Gomez. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie unter Tränen über die Abschiebung illegal eingewanderter Menschen spricht. «Ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich würde alles versuchen, das verspreche ich», sagte sie.

Es folgte viel Hass und Kritik – auch vom Weissen Haus, das ein eigenes Video veröffentlichte. Gomez löschte das Video daraufhin wieder.

Hilary Duff und Sophia Bush

Donald Trumps Bild als König sorgte in den Kommentaren für viel Kritik. Auch Promis äusserten sich.

Hilary Duff postete: «Warum zum Teufel postest du das, du Krimineller?»

Hilary Duff spielte in den 2000ern in «Lizzie McGuire». Bild: keystone

Schauspielerin Sophia Bush, die aus «One Tree Hill» bekannt ist, schrieb: «Du wirst nie ein König sein, du kleiner Mann mit deinem kleinen Verstand und deinen kleinen Händen.»

Schon im Vorfeld schrieb sie auf X: «Frauen sind Eigentum. Nicht einmal einen ganzen Tag nach der Wahl. Die Handschuhe sind ausgezogen. Ich hoffe, jede Frau, die für Trump gestimmt hat, sieht das und fühlt sich schlecht. Dämmert es euch schon? Das ist erst der Anfang. Es wird noch viel schlimmer werden.»