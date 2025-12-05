wechselnd bewölkt
«Mortal Kombat»-Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

05.12.2025, 17:3905.12.2025, 17:39
FILE - Actor Cary-Hiroyuki Tagawa pose on the red carpet at the opening ceremony of the 35th Moscow International Film Festival in Moscow, Russia, June 20, 2013. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr, ...
Tagawa an einem Festival, 2013.Bild: keystone

Der Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa, der mit Filmen wie «Mortal Kombat», «Pearl Harbor» oder «Der letzte Kaiser» berühmt wurde, ist tot. Tagawa sei im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.

Der 1950 in der japanischen Hauptstadt Tokio geborene Tagawa wuchs hauptsächlich in den USA auf und stand schon während seiner Schulzeit auf der Bühne. Später bekam der dreifache Vater Rollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen – darunter «Planet der Affen» oder «The Man in the High Castle». (sda/dpa)

