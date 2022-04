People-News

Brooklyn Beckham hat «Ja» gesagt

Es dürfte die Promi-Hochzeit des Jahres gewesen sein: Ältester Beckham-Spross Brooklyn hat am Wochenende seine Nicola Peltz geheiratet. Wir haben die Details und (langersehnte) Fotos.

Die Braut (27) schwebte am Arm ihres Vaters ihrem künftigen Ehemann (23) entgegen, dazu war das Lied «Songbird», gespielt von einer zwölfköpfigen Band, zu hören. So berichtet es die britische Vogue, die natürlich dabei war und die schönsten Fotos schoss. Nun zeigen die Braut sowie die Mutter des Bräutigams, Victoria Beckham, die ersten Fotos der pompösen Hochzeit.

Die Festivität stieg auf dem Familienanwesen der Peltz' in Palm Beach, Florida. Dazu gehört unter anderem eine Villa direkt am Meer mit 27 Schlafzimmer. Mit von der Partie waren etwa 600 Gäste, darunter einige Hochkaräter wie Venus und Serena Williams, Eva Longoria, Mel C und Starkoch Gordon Ramsey. Auch eingeladen waren Prinz William und Herzogin Kate, sie haben aber abgesagt. Ausserdem gab es Gerüchte darüber, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan zur Hochzeit erscheinen könnten. Wie der britische «Mirror» aber berichtete, waren die beiden aber offenbar aufgrund der Schwierigkeiten zwischen den Prinzen-Brüdern gar nicht erst eingeladen.

Und hier das nötige Vorwissen über die Promi-Hochzeit des Jahres: People-News Nicky & Brooklyn in Love: 8 echt wissenswerte (Fun) Facts über die Promihochzeit

Am «schönsten Wochenende ihres Lebens» trug Schauspielerin Nicola Peltz ein massgeschneidertes Haute-Couture-Kleid von Valentino. Auf dem Kleid waren ein Talisman der Mutter sowie eine Botschaft des Valentino-Teams eingestickt. Brooklyn Beckham trug einen Anzug von Dior.

Beckham-Brüder als Trauzeugen

Der Hochzeit ging laut Vogue ein «intimes» Dinner am Freitagabend voraus. Die Gäste wurden eigens dafür mit Dior-Kleidern ausgestattet. Am Samstag dann durfte die ganze Beckham-Familie ihren Teil zur Hochzeitszeremonie beitragen. Brooklyns Schwester Harper war Blumenmädchen, und die zwei jüngeren Beckham-Brüder fungierten als Trauzeugen. Papa David hielt eine «herzliche» Rede und Mama Victoria durfte mehrere Gäste einkleiden.

Das Ganze soll gegen vier Millionen Dollar gekostet haben. Bezahlt haben die jeweiligen Elternhäuser. David und Victoria Beckham besitzen geschätzte 460 Millionen Dollar. Noch reicher sind Brooklyn Beckhams Schwiegereltern: Hedgefondsmanager Nelson Peltz' Vermögen wird auf rund 1.6 Milliarden Dollar geschätzt.

Zum Spenden aufgerufen

Etwas Charity durfte dabei aber nicht fehlen: Brooklyn Beckham und Nicola Peltz gingen offenbar eine Partnerschaft mit der humanitären Organisation «Care» ein und riefen ihre Gäste zum Spenden für die Ukraine ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltz) Nicola Peltz dankt auf Instagram ihrem Vater Nelson Peltz für das «schönste Wochenende ihres Lebens».

Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt. Ihre Hochzeit wäre eigentlich früher geplant gewesen, wurde aber aufgrund der Pandemie verschoben. Auf Instagram betiteln beide ein gemeinsames Hochzeitsfoto mit «Mr. and Mrs. Peltz Beckham», wohl ein Hinweis darauf, wie sich das Paar künftig nennen dürfte. (lak)