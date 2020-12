Leben

Weihnachten: 26 Retro-Geschenke, die du früher immer haben wolltest



Eine Playstation 5, eine Spotify-Geschenkkarte, Airpods oder vielleicht doch einen E-Book-Reader? Dies ist nur eine kleine Auswahl von Dingen, die heutzutage auf den Wunschlisten der Leute stehen könnten.

Doch wie war es eigentlich früher? Was haben wir uns in Zeiten gewünscht, als die Technik noch nicht so weit fortgeschritten war und die Leute ganz andere Bedürfnisse hatten? Lasst uns in vergangene Jahrzehnte reisen. Das Schönste daran: Ihr dürft alle Geschenke selber auspacken.

Sogar mit Looping! 😍

Wie wir die Strassen unsicher gemacht haben.

Dieses Spielzeug wurde einfach nie langweilig.

Der Anfang vieler Musikkarrieren.

Stun-den-lang!

Heute ein begehrtes Sammlerstück.

Bereit für waghalsige Stunts?

Für die Kreativen.

Voraussetzung war das entsprechende Abspielgerät.

Geht natürlich heute immer noch. 😁

Lass uns kämpfen!

Das erste Auto ist etwas ganz besonderes.

Gibt es jemanden, der es jemals geschafft hat?

Wollten wir nicht alle so glücklich sein wie dieser Junge?

Und jedes Jahr konnten wir uns neue Scheiben wünschen.

Aus einer Zeit, als noch nicht jeder ein Smartphone hatte.

Mit viel Liebe zum Detail.

Wer brauchte schon einen Gameboy?

Eigentlich konnte man ja damit nicht mal richtig spielen?! 🤷‍♀️🐧🤷‍♂️

Das Spielzeug im Spielzeug.

Und heute sagen sie, Videospiele seien gewaltverherrlichend ...

Aus einer Zeit, als die Spielzeuge noch aus Metall waren.

Einfach nur Kult.

Besser als auf jedem PC.

Leider konnten wir erst im Sommer damit spielen ...

So lehrten unsere Eltern uns Verantwortungsbewusstsein.

Über welches Geschenk würdet ihr euch am meisten freuen? Sagt es uns in den Kommentaren!

(smi)

