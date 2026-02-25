Schweizer Popstar legt Pause ein – und entfacht grossen Wirbel um die Gründe

Manon Bannerman ist aus Luzern und gehört zu einer der derzeit erfolgreichsten Bands weltweit: Katseye. Noch vor Kurzem trat die K-Pop-Band bei den Grammy Awards in Los Angeles auf, wo sie als Best New Artist und Best Pop Duo/Group nominiert war.

Yoonchae Jeung, Megan Skiendiel, Lara Raj, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, and Daniela Avanzini von Katseye. Bild: keystone

Vor einigen Tagen erklärte ihr Schweizer Mitglied Manon nun, eine Pause einlegen zu wollen – um sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. Wie lange, ist unklar. In einer Mitteilung gab die Band bekannt: «Wir unterstützen diese Entscheidung voll und ganz. Katseye bleibt weiterhin entschlossen, füreinander und für die Fans da zu sein, die uns alles bedeuten. Die Gruppe wird ihre geplanten Aktivitäten während dieser Zeit fortsetzen, und wir freuen uns darauf, wieder zusammenzukommen, wenn die Zeit reif ist.» Dieser Auszeit seien «offene und ausführliche Gespräche» vorausgegangen.

Was für Misstrauen bei den Fans sorgte, so berichtet es Daily Mail, sei eine Aussage Bannermans auf Weverse an ihre Fans direkt, die der gemeinsamen Mitteilung zu widersprechen scheint: Die 23-jährige Sängerin schrieb dort an ihre Follower gerichtet: «Ich will, dass ihr das von mir hört.» Sie sei «gesund» und «achte auf sich», und fügte hinzu: «Manchmal entwickeln sich die Dinge auf eine Weise, die wir nicht vollständig kontrollieren können, aber ich vertraue auf das grosse Ganze.»

Gerüchte um Rassismus

In den sozialen Medien spekulieren Fans nun, dass Bannerman nicht ganz freiwillig eine Pause nimmt – sondern vielmehr von ihrem Label aus der Band «gemobbt» wurde. Der angebliche Grund: Manon ist das einzige schwarze Mitglied der Band, die sich auch als «globale Girlgroup» bezeichnet und deren Mitglieder aus verschiedenen Ländern stammen, darunter den Philippinen, Südkorea und Indien. Bannermans Vater stammt aus Ghana, ihre Mutter ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin.

Von links: Megan Skiendiel, Daniela Avanzini, Manon Bannerman, und Lara Raj. Bild: keystone

Offiziell hat die Band bislang lediglich anhand der zitierten Mitteilung kommuniziert. Sowohl Manon Bannerman als auch ihr Label haben sich zu den Gerüchten nicht geäussert. Mittlerweile schreiben aber zahlreiche internationale Medien über die Bannermans Pause und die Gerüchte darum.

Angeheizt werden diese Gerüchte gleich durch mehrere Faktoren: Zum einen schreibt das Popkultur-Instagram-Tratschportal «Deuxmoi»: «Eine Quelle berichtet Deuxmoi, dass Manon angeblich aus der Gruppe ‹ausgemustert› wird. Der Grund dafür ist nicht bekannt.»

Darüber hinaus versah die 23-jährige Bannerman einen Instagram-Beitrag der Popkultur-Kommentatorin Simply Simone mit einem Like. Diese behauptete, Bannerman sei aufgrund ihrer Hautfarbe Opfer «abscheulichen Hasses» geworden.

Kommt hinzu, dass diverse Prominente Bannerman ihre Unterstützung zugesagt haben, darunter die R&B-Sängerinnen SZA und Chloe Bailey. Normani von Fifth Harmony, Leigh-Anne Pinnock von Little Mix und Melody Thornton von den Pussycat Dolls – die einzigen schwarzen Mitglieder ihrer jeweiligen Girlgroups – unterstützten Bannerman ebenfalls öffentlich in den sozialen Medien.

Manon Bannerman hat kürzlich bereits selbst über Hass im Netz und Rassismus gesprochen. In einem Interview vom 17. Februar sagte Manon gegenüber «The Cut»: «Als faul bezeichnet zu werden, insbesondere als schwarzes Mädchen, ist nicht fair. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich immer zusätzliche Arbeit leisten muss, um etwas zu beweisen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist.»

Katseye feierte 2024 ihr Debüt, nachdem sie aus Tausenden von Bewerberinnen während eines zweijährigen Trainingsprogramms ausgewählt worden war. Das Ganze wurde als Reality-Wettbewerbsshow auf Netflix unter dem Titel «Pop Star Academy: Katseye» ausgestrahlt.

