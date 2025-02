Heidi Klum bleibt uns erhalten. Bild: keystone

GNTM geht wieder los – und es gibt einige grössere Veränderungen

Germany’s Next Topmodel 2025 startet heute Abend, und zwar mit einer Jubiläumsstaffel. Mit der 20. Staffel gibt es auch einige Neuerungen.

Ja, es gibt sie immer noch! Die Casting-Show Germany’s Next Topmodel geht in die nächste Runde. Auch Heidi Klum bleibt uns als Gesicht der Show erhalten und sucht wieder das schönste Model (beziehungsweise die schönsten Models) Deutschlands. Ihr Vertrag mit ProSieben wurde für mehrere Jahre verlängert. Am 13. Februar 2025 beginnt die Staffel.

Doch nicht alles bleibt beim Alten: In der Jubiläumsstaffel gibt es einige Veränderungen. Wir haben für euch alle Infos zur Show gesammelt.

Was ist neu?

Wie vergangenes Jahr sind auch dieses Mal wieder männliche und weibliche Models dabei. Neu ist aber, dass die Geschlechter getrennt gezeigt werden. Am Mittwoch sind die männlichen Models dran, am Donnerstag die weiblichen Models. Heidi erklärt dies so: «Viele grossartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang nur Boys.»

Erst am 27. März, in der 13. Folge, treffen alle Models aufeinander. Danach läuft GNTM wie gewohnt, immer donnerstags. Die Folgen werden auf Joyn sowie ProSieben immer um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Heidi Klum sagte dem Magazin «Stern» zudem: «In der neuen Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager-Mann und zwei Best-Ager-Frauen dabei». Sie hätte gerne mehr dabei gehabt, es hätten sich aber nicht mehr beworben.

In den vergangenen Staffeln setzte sich Heidi immer wieder für Models mit verschiedenen Grössen, Gewichten und Altern ein. Jedoch war das nicht immer so. In den Anfangszeiten von GNTM gab es beispielsweise strenge Regeln, bei welchen gewisse Nahrungsmittel verboten waren und ein Idealgewicht vorgegeben war. Die Show stand in der Kritik, Magersucht zu fördern und die Kandidatinnen wie «Ware» zu behandeln. Gemäss Aussagen von Ex-Teilnehmerinnen soll aber auch heutzutage noch nicht alles rosig sein.

Welche Promis sind Teil der Show?

Dieses Jahr werden besonders viele Familienmitglieder von Heidi an der Staffel beteiligt sein. Tochter Leni soll ihrer Mutter bei der Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten helfen. Auch Ehemann Tom und sein Bruder Bill Kaulitz sollen Teil der Show sein. Alle drei waren in vergangenen Staffeln schon mal zu sehen.

Durch einen Instagram-Post wurden zudem andere hochkarätige Persönlichkeiten bekannt, welche beispielsweise als Gastjuroren in der Show auftreten. Neben bekannten Top-Models werden auch Boris Beckers Sohn Elias oder Schauspieler Sebastian Ströbel einen Auftritt in der Show haben. Klaas Heufer-Umlauf soll bei der Umstyling-Folge mitwirken. Da er ausgebildeter Frisör ist, könnte er auch selber Hand angelegt haben. Heidi spoilerte: «Es ging ein kleines bisschen schief.»

Diese Models sind teil der Show:

Naomi Campbell

Lena Gercke

Lesley Lawson (Twiggy)

Eva Herzigova

Adriana Lima

Anok Yai

Romee Strijd

Lessja Verlingieri

Kristen McMenamy

Johannes Huebl

David Gandy

Elias Becker

Auch sie sind dabei:

Designer Hun Kim

Designer Peter Dundas

Schauspieler Sebastian Ströbel

Moderator Klaas Heufer-Umlauf

Fotograf Rankin

Die Liste ist nicht abschliessend und es werden noch weitere Stars folgen.

Das sind die Models

Auf Instagram wurden schon einige Models gezeigt. Eine Liste aller KandidatInnen findest du hier. Gecastet wurden rund 200 Models.

Auch sechs Schweizerinnen und drei Schweizer sind dabei. Wie weit sie gekommen sind, ist aber noch unklar.

Weibliche Models

Tabitha, 28 Jahre, Biel

Anna, 21 Jahre, Würenlingen

Minja, 31 Jahre, Emmen

Jess, 21 Jahre, Beckenried

Alyssa, 21 Jahre, Steinmaur

Sophie, 20 Jahre, Dübendorf

Männliche Models

Alex, 21 Jahre, Zürich

Lian, 21 Jahre, Bern

Gabriel, 23 Jahre, Zürich

Der 23-jährige Gabriel ist demnach schon als Model tätig. Er ist bei «Cyrus Models» gelistet.

Der eine oder andere Kandidat könnte einigen Zuschauern bereits bekannt sein. TikTok-Influencer Samuel Dohmen, Reality-Sternchen Ryan Wöhrl sowie Model und Reality-Teilnehmer Jona Steinig sollen dabei sein.

Die Models können sich auch dieses Jahr auf das Cover von «Harper’s Bazaar», 100'000 Euro und das Mitwirken bei der Kampagne von L'Oréal Paris freuen.