«Meine Ex rafft nicht, dass ich nichts mehr von ihr will!»

Frage von Tommi:

Ich würde gerne von den weiblichen Usern (Userinnen in dem Fall, hä ...) wissen, was ich machen soll, damit meine Ex-Freundin endlich versteht, dass ich nichts mehr von ihr will und ich nicht irgendwelche ‹Spielchen› spiele.

Was ich bereits getan habe, in dieser Reihenfolge:

– Schluss gemacht (ca. vor 2 Jahren)

– Gesagt, dass wir Kontakt haben können, wenn sie das möchte, für mich eine Beziehung aber nicht mehr infrage kommt

– Kontakt gehabt, gemerkt, dass sie mich küssen will, Kontakt abgebrochen

– Nochmals geschrieben, dass ich nur Freundschaft will, mehr nicht

- Ihre Nachrichten lange ignoriert, da sie immer mehr von mir wollte

– Sie auf der Strasse gegrüsst, mehr nicht

– Ihre Nachrichten und Annäherungsversuche wieder ignoriert, da sie es wieder versucht hat

– Nochmals, das letzte Mal, geschrieben, dass ich KEINEN Kontakt mehr zu ihr möchte, da sie nicht versteht, dass ich nur Freundschaft will

– Ihr im Ausgang dies noch mal ins Gesicht gesagt, als sie mich wieder versucht hat zu küssen (hätte das ein Mann bei einer Frau getan, wäre eine Anzeige mehr als angebracht gewesen, ich habe mich jedoch nicht bedroht gefühlt und es darum nicht getan, es war einfach unangenehm)

Und jetzt schreibt sie mir wieder regelmässig, ob wir uns sehen können und schickt mir alte Bilder von uns ...



Ich kann damit nicht zur Polizei, da sie laut einem befreundeten Polizisten ja ‹nur nervt› und sonst nichts Verbotenes gemacht hat, ich solle sie einfach überall blockieren.

Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das mache, dann fängt sie erst richtig an zu spinnen, weil sie mich nicht mehr erreicht ... Was sind eure Erfahrungen, was würdet ihr tun?

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!