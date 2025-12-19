Komet 3I/Atlas nähert sich der Erde

Der Komet 3I/Atlas kommt der Erde am Freitag so nah wie nie zuvor. Eine Gefahr für die Erde stellt der Komet aber nicht dar. Er passiert die Erde in einer Entfernung von rund 270 Millionen Kilometern.

Der Komet 3I/ATLAS soll älter als das Sonnensystem sein. Bild: keystone

Vermutet wird, dass der Komet deutlich älter als unser eigenes Sonnensystem ist, wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) der österreichischen Nachrichtenagentur (APA) erklärte.

Die Bahn des Kometen würde darauf hindeuten, dass er aus einem Bereich der Milchstrasse stammt, in dem sich vorwiegend ältere Sternsysteme befinden. Das führe zur Annahme, «dass das Alter auf sieben Milliarden Jahre geschätzt werden kann», so Pikhard. Definitiv sagen liesse sich das aber nur, wenn das Material des Kometen untersucht werden könnte. Diese Möglichkeit gebe es nicht.

Bereits zwei weitere «Aussenseiter» entdeckt

3I/ATLAS ist laut der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) das dritte bekannte Objekt von ausserhalb des Sonnensystems, das jemals beobachtet wurde. Als ersten Besucher identifizierten Fachleute im Jahr 2017 den Kometen 1I/ʻOumuamua, ein zigarrenförmiges, etwa 400 Meter langes Objekt, im Jahr 2019 folgte 2I/Borisov.

3I/ATLAS bei seiner Reise durchs Weltall. Bild: keystone

«Interstellare Kometen sind wahre Aussenseiter, die Hinweise auf die Entstehung von Welten weit jenseits unserer eigenen bergen», so die ESA, die die Bahn des Kometen mit Teleskopen auf Hawaii, in Chile und Australien verfolgt. Mit blossem Auge oder einem Fernrohr ist das eher unauffällige Himmelsobjekt nicht zu sehen. Die Entfernung beträgt ungefähr den 1,8-fachen Abstand der Erde zur Sonne.

Die Zahl «3» steht für den dritten Kometen dieser Art, «I» für «Interstellar» und «Atlas» für das Steuerungsprogramm des ATLAS-Teleskops (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) in Río Hurtado (Chile), mit dem der Komet im Juli erstmals entdeckt wurde.

Die genaue Herkunft des einige hundert Meter bis zu mehrere Kilometer im Durchmesser grossen Kometen ist unbekannt. Nach seiner grössten Annäherung am 19. Dezember wird er der ESA zufolge bald in den Tiefen des Weltalls verschwinden. (sda/apa)