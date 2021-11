Willst du nur kurz ein paar Sonnenstrahlen erhaschen und dich dafür nicht gross bewegen ? Vom Bahnhof Männedorf spazierst du in nur 15 Minuten auf die Sonnenterrasse mit Blick auf den Zürichsee und die Alpen.

Lattenberg in Stäfa (ZH)

In allen Farben blühen im Herbst die Eglisauer Rebberge, die man auf verschiedenem Weg ab dem malerischen Städtchen erreicht. Dabei immer im Blickfeld: der Rhein und seine traumhafte Auenlandschaft.

Rebberge in Eglisau (ZH)

Es stehen dir gleich zwei Rundwanderungen zur Verfügung. Die eine bewältigst du in einer Stunde, die andere in zweieinhalb Stunden. Beide beginnen und enden im Dorf Menzberg.

Auf 1016 Meter über Meer kannst du in einem gemütlichen Strandkorb auf die Nebeldecke herunter gucken. Denn: Der Menzberg liegt oft über der Nebelgrenze.

Entlang des Rheins führt dich ein Weg vom mittelalterlichen Städtchen durch Rebberge bis zur Burg Hohenklingen. Von dort geniesst du eine einmalige Sicht über die Weinberge sowie auf den Rhein und die Altstadt Stein am Rhein.

Burg Hohenklingen in Stein am Rhein (SH)

Die Temperaturen sinken und in den Alpen liegt vereinzelt bereits Schnee. Diese Spaziergänge sind auch in der kühlen Jahreszeit angenehm warm und besonnt:

50'000 Menschen nahmen am Astroworld-Festival teil. Für acht von ihnen endete die Festivalnacht tödlich. Über 300 Verletzte mussten behandelt werden. Wie konnte das passieren?

Über 50'000 Menschen pilgerten am 5. November in den Bundesstaat Texas, um in Houston das Astroworld-Festival zu besuchen. Vor drei Jahren wurde es durch den US-Rapper Travis Scott ins Leben gerufen. Letztes Jahr musste es aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.