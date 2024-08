Polly Pockets Schatulle und weitere Airbnbs, die zum Träumen einladen

Wo würdest du am liebsten übernachten? Schreibe es uns in die Kommentare!

Dich einmal fühlen wie Joy, das geht in der Kommandozentrale der Emotionen. Und auch für Unterhaltung ist gesorgt. Bei einer gefühlsgeladenen Schnitzeljagd kannst du einige Geheimnisse lüften.

Hier gibt es keine Übernachtung, sondern einen ganzen Tagesablauf der Folgendes beinhaltet: Überblick über das Institut, Führung in Beasts total irrem Labor, einen Kurs im Danger Room, einen Besuch im War Room, um herauszufinden, welche Mutanten-Superkraft du hast, und zum Schluss die Übergabe eines offiziellen Diploms und ein gemeinsames Klassenfoto.

Das Airbnb befindet sich Tief in den Wäldern der schottischen Highlands. Der «Sumpf» soll besonders als Rückzugsort dienen, um dem «Dorfleben» zu entfliehen und die Schönheit der Natur zu geniessen.

Ihr reist als Junior-Wildnis-Entdecker oder -Entdeckerinnen an und habt während des Aufenthalts die Möglichkeit, kleine Mini-Abenteuer zu absolvieren und euch so diverse Abzeichen zu verdienen. Wie richtige Abenteurer.

Polly Pocket feiert ihren 35. Geburtstag in dieser lebensgrossen Pyjamaparty-Schatulle. Die Schatulle ist tatsächlich freistehend und draussen. Polly weiss das aber geschickt zu verkaufen: «Meine Schatulle kann nicht geschlossen werden, denn sie ist immer offen für Abenteuer, genau wie ich.»

Wir wollen euch schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack geben, auf das, was euch in der Schatulle aus den 90ern erwartet. Und wenn wir schon dabei sind, präsentieren wir euch auch gleich weitere Schmückstücke. Und auch wenn nicht alle davon aus der «Icons»-Serie sind (die ersten 11 «Icons» findest du dafür hier ) oder die Gewinnspiele dafür bereits vorbei sind, laden die Bilder trotzdem noch zum Träumen ein.

Der Traum von vielen Swifties ist in den letzten Stunden geplatzt: Die drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden wegen Terrorverdachts abgesagt. Geplant waren die Auftritte im Rahmen von Swifts «Eras Tour» und hätten am Donnerstag, Freitag und Samstag im Ernst Happel Stadium stattgefunden. Ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden als mutmassliche Täter von der Polizei festgenommen, ersterer legte ein vollumfängliches Geständnis ab.