Der Flughafen Zürich hat es zwar ins Ranking geschafft – aber erst nach Deutschland

Mehr «Leben»

Die britische Beratungsfirma «Skytrax» erstellt jedes Jahr ein Ranking der besten Flughäfen weltweit: die «World Airport Awards». Nun hat sie publiziert, wer 2023 zu den besten gehört. Auch der Flughafen Zürich hat es auf die Liste geschafft – wenn auch erst weiter unten, als vielleicht vermutet.

Für das Ranking wurden die Kundenbewertungen von über 550 Flughäfen berücksichtigt . Das kam dabei heraus:

Singapore Changi Airport

So grün ist der Flughafen Singapur. Bild: imago-images.de

Bereits zum 12. Mal wurde der Changi Flughafen in Singapur zum besten Flughafen der Welt gekürt. Seine Freizeiteinrichtungen und das Essensangebot wurden mit dem Prädikat «Weltklasse» ausgezeichnet.

Hamad International Airport

Der Ausblick aus der Business-Lounge. Bild: imago-images.de

Auf den zweiten Platz hat es der Flughafen in Doha, der Hauptstadt Katars, geschafft. Sein Airport-Shopping wurde zum besten der Welt gekürt. In der Kategorie «Mittlerer Osten» ist der «Hamad International Airport» der beste Flughafen – und auch der sauberste.

Tokyo International Airport (Haneda)

Ein geschäftiger Tag am Flughafen Tokyo. Bild: www.imago-images.de

Der «Tokyo International Airport» ist laut Ranking der sauberste der ganzen Welt. Er wurde zudem ausgezeichnet als weltbester Inlandsflughafen und dafür, dass er der behindertengerechteste Flughafen ist.

Incheon International Airport

Hübsche Wartehalle am Flughafen Incheon in Südkorea. Bild: imago-images.de/

Knapp am Podest vorbei geschrammt ist der Flughafen Incheon in Südkorea. Er gewann die Auszeichnung für das weltweit beste Servicepersonal sowie das beste Einreise-Prozedere. In der Kategorie Asien hat er zudem das beste Flughafen-Personal.

Paris Charles de Gaulle Airport

Bild: www.imago-images.de

Der beste Flughafen Europas steht gemäss Ranking in Paris.

Istanbul Airport

Die Einkaufszone am Flughafen Instanbul. Bild: www.imago-images.de

Der Flughafen in Istanbul ist zum familienfreundlichsten gewählt worden und zudem zum besten Flughafen in Südeuropa.

Munich Airport

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen. www.imago-images.de

Der Flughafen in München wurde zum besten in Zentraleuropa gewählt und hat ausserdem das beste Servicepersonal Europas.

Zurich Airport

«The Circle» im Flughafen Zürich. Bild: keystone

Der Zürcher Flughafen wurde ausgezeichnet für den besten Security-Check der Welt.

Narita International Airport

So entspannt können Gäste in der Lounge auf ihre internationalen Anschlüsse warten. Bild: www.imago-images.de

Gleich nochmal ein japanischer Flughafen hat es ins Ranking geschafft: der Narita International Airport, der sich in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Tokio befindet.

Madrid-Barajas Airport

Bunte Fenster im spanischen Flughafen. Bild:imago-images.de

Vienna International Airport

Ein Flugzeug steht nach seiner Landung im Abendlicht am Wiener Flughafen. bild:imago-images.de

Helsinki-Vantaa Airport

Der Helsinki-Vantaa Flughafen in Finnland wurde zum besten in Nordeuropa gekürt. Bild:imago-images.de

Rome Fiumicino Airport

Zwei Flugzeuge im Terminal in Rom. Bild:imago-images.de

Copenhagen Airport

«Willkommen am Flughafen Kopenhagen» Bild:imago-images.de

Kansai International Airport

Ein weiterer japanischer Flughafen hat es in die Bestenliste geschafft. Bild:imago-images.de

Chubu Centrair International Airport

Und gleich nochmals einer auf dem Folgeplatz. Bild:imago-images.de/

Dubai International Airport

Der Dubai International Airport mitsamt Turm. Bild:imago-images.de

Seattle-Tacoma International Airport

Flugbahnen des Seattle-Tacoma Airports in Washington, USA. Bild: imago-images.de

Melbourne Airport

Der Flughafen Melbourne wurde zum besten von Australien und Ozeanien gekürt. Bild:imago-images.de

Vancouver International Airport

Eine Maschine hebt vom Vancouver International Airport ab. Bild:imago-images.de

(anb)