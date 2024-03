Wo ist Kate??? 6 heisse Gerüchte aus der royalen Verschwörungs-Szene

Für die ganze Welt ist klar: Etwas läuft gerade entsetzlich schief bei den komplett führungslosen britischen Royals. Mit Bosslady Elizabeth scheinen auch sämtliche valablen PR-Verantwortlichen des Palastes verstorben zu sein. Die Kommunikation der «Firma» ist am Boden. Oder wie soll man es deuten, wenn der Palast verkündet, Prinzessin Kate müsse sich einer «lange geplanten Unterleibsoperation» unterziehen, gleichzeitig aber alle «geplanten öffentlichen Auftritte bis Ostern» absagen?

Würden normale Menschen angesichts der lange geplanten OP nicht eh alle anderen Pläne hintenanstellen? Können die Royals alle keine Agenda lesen? Oder lügen sie schlichtweg, und Kates OP war überraschend und enorm schwerwiegend? Wieso zog sich William am 29. Januar überraschend von der Beerdigung seines Göttis zurück? Und wo ist eigentlich Kate, die man seit Weihnachten nicht mehr gesehen hat? Wie krank ist sie? Kommt sie jemals wieder zurück? Was soll der Photoshop-Fail zum Mother's Day? Kann man den Windsors überhaupt noch vertrauen? All das fragen sich die allmählich nicht mehr so loyalen Untertaninnen und Untertanen der Krone. Und kommen dabei auf die kuriosesten Ideen.

Dieses Familienbild hätte die öffentliche Sorge um Kate beschwichtigen sollen. Es wurde zum PR-Gau. Bild: keystone

Auf dem Muttertags-Foto ist Kate 8 Jahre jünger

«Bis Ostern» hat der Palast gesagt und dann dieses angeblich aktuelle Foto publiziert. Es habe so nie stattgefunden, sagen Kennerinnen und Kenner der Royals. Denn da ist nicht nur der fehlende Ärmel von Charlotte, der fehlende Ehering von Kate und der KI-typische Finger von Louis, da ist vor allem Kate selbst. Und sie sei so nicht in den letzten Tagen abgelichtet worden, sondern 2016 für ein «Vogue»-Cover. Damals trug sie zwar einen Hut, aber das Gesicht scheint überraschend identisch mit dem ihres Muttertagsfotos.

Wieso soll Kate für das Foto verantwortlich sein?

Ja, wieso? Versteht niemand. Aber der Lügenpalast suggerierte am Montag in einem Post, Kate habe das Foto selbst manipuliert. Mal angenommen, sie hat es tatsächlich selbst getan, wie viele andere angeblich private Familienbilder der Royals hat sie schon bearbeitet? Und wir fragen uns: Ist das überhaupt eine richtige Familie oder werden die Kinder für öffentliche Auftritte woanders ausgeliehen? Und wenn die Kinder nicht echt sind, ist es dann Kate?

Kate will Will nicht mehr

William habe eine Geliebte, heisst es, nämlich Lady Rose Hanbury, Marquise von Cholmondeley. Sie war einmal eine innige Freundin von Kate, sie war eine gute Freundin von Kate und Will – und dann war sie plötzlich nichts mehr. Woraus die royale Verschwörungsszene messerscharf eines schliesst: Sie muss mit William eine Affäre gehabt haben! Die jetzt wieder aufgeflammt ist! Kate ist verschwunden und will die Scheidung einreichen. Und Will ist mit Kate genauso ein Sauludi wie sein Vater Charles mit Diana. Und ist die Frau auf dem Bild vom Montag, das Will und Kate im Auto zeigen soll, tatsächlich Kate oder nicht doch Rose?

Die Dame mit dem Kunstpelzhut, wie die Bildagentur weiss, ist Lady Rose Hanbury. Bild: www.imago-images.de

Kate will nicht mehr

Irgendwer will gesehen haben, dass am 28. Dezember eine Ambulanz samt Polizei-Eskorte den Ort, an dem Kate angeblich die Weihnachtstage verbracht haben soll, verlassen habe. Und wieso? Weil Kate versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Wegen Williams Affäre. «Unterleibs-OP» heisse so viel wie «den Magen auspumpen». Jetzt werde Kate in einer psychiatrischen Klinik behandelt.

Kate ist weggesperrt

Ja, Kate sei in psychiatrischer Behandlung an einem abgeschiedenen Ort, sagen andere, aber nicht wegen herbeigedichteter Eheprobleme, sondern weil die künftige Königin ganz klar magersüchtig sei (und wieso wäre sie das? Etwa weil Will sie betrügt???), deshalb die Unterleibsoperation schwerer überstanden habe als andere und jetzt endlich an Leib und Seele auskuriert werden müsse. #FreeKate

Kate liegt im Koma

Kate befinde sich nicht nur in mehrfacher ärztlicher Betreuung, sagen andere, Kate liege seit Wochen im Koma. Wieso? Weil ihre OP ein Desaster war. Oder weil sie gar keine Unterleibs-, sondern eine Schönheits-OP hatte, die aber ebenfalls ein Desaster war.

Was noch nicht gefragt wurde

Stecken am Ende auch hinter «Kategate» russische Internet-Trolle? Oder wurde Kate ganz einfach von Aliens entführt? Was auch immer geschehen sein mag – wir wünschen der Prinzessin gute Besserung. Und bleiben selbstverständlich dran.