Diese 77-Jährige lebt die nächsten 15 Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff

Die 77-jährige Shanon Lane hat ihr Leben hinter sich gelassen und wird die nächsten 15 Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff leben.

Meeresrauschen und Tagesausflüge von Japan bis Neuseeland: Für die 77-jährige Sharon Lane geht damit ein langjähriger Traum in Erfüllung. Sie wird die nächsten 15 Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff leben.

Dabei handelt es sich nicht um (extrem lange) Ferien – sondern tatsächlich um ein neues Zuhause. Die gebürtige Kalifornierin hat sich eine Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff gekauft, wie CNN schreibt.

«Ich kaufe die Kabine, ich wohne in der Kabine, und das war's. Und dann gibt es kein Ende mehr.» Sharon Lane gegenüber CNN zu ihrem neuen Zuhause.

Ihr Plan sei es, die nächsten 15 Jahre auf diesem Schiff zu verbringen und immer wieder die Weltmeere zu umrunden, wie sie sagt.

Die «Villa Vie Odysse» ist ein 32 Jahre altes Kreuzfahrtschiff, das vor Kurzem renoviert wurde und nun als permanentes Zuhause auf den Weltmeeren unterwegs ist. Jeder kann sich eine Kabine auf dem Schiff kaufen und dort leben.

Im September 2024 ist die «Villa Vie Odysse» in See gestochen. Als das Schiff in Sharon Lane's Heimathafen in San Diego haltmachte, stieg sie in ihr neues Zuhause auf.

Sharon Lane sagt gegenüber CNN, dass sie ihre ganzen Ersparnisse für dieses Erlebnis bezahlt habe. Sie sagt, sie mag die diverse Gesellschaft und den Austausch, der auf dem Schiff entsteht, und die verschiedenen Leute, die zusammenkommen.

Das Schiff hält an jedem Hafen, den es ansteuert, ungefähr drei Tage. Dort angekommen, kann man zusätzliche Exkursionen oder Aktivitäten buchen.

Das Schiff wird die Erde, während den nächsten 15 Jahren, kontinuierlich umrunden und bei jeder Umrundung einen anderen Ort anlaufen.

Leben auf dem Kreuzfahrtschiff

Angeboten wird das Ganze von der Organisation «Villa Vie Residences». Sie bieten Kreuzfahrtschiffe als neues Zuhause an: Ein Ort, an dem man leben, arbeiten und Abenteuer erleben könne, wie sie auf ihrer Website schreiben.

«Villa Vie Residences»-CEO Mikael Petterson sagt auf Anfrage von CNN, dass die Preise für eine Innenkabine bei 129'000 Dollar für 15 Jahre starten. Zusätzlich bezahlt man noch 2000 Dollar Pauschale pro Person, pro Monat bei zwei Personen. Wenn man alleine unterwegs ist, liegt die monatliche Pauschale bei 3000 Dollar. Essen, Trinken, Alkohol, W-LAN, Zimmer- und Wäscheservice sind in der monatlichen Miete inbegriffen.

«Villa-Vie-Mieter» können ihre eigene Kabine nach wie vor vermieten. Somit habe man trotzdem noch kurzzeitige Passagiere an Bord, so Petterson. Die meisten Passagiere hätten jedoch die Absicht, an Bord zu wohnen. (nib)