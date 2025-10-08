freundlich14°
Sugus-Bonbons neu mit vegetarischer Rezeptur und neuer Verpackung

Sugus-Verpackungen.
Weitere Änderung: Die neuen Sugus-Verpackungen sind quadratisch. Bild: Mars Wrigley

Sugus stellt auf vegetarische Rezeptur um – «eine Katastrophe»

Sugus hat sein traditionelles Rezept geändert. Bei Fans kommt das gar nicht gut an.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
08.10.2025, 15:2908.10.2025, 15:29

Sugus enttäuscht einige seiner treuesten Fans – und das aus einem einfachen Grund: Die Bonbons haben sich verändert. Die Kultmarke, einst im Besitz des Schweizer Schokoladenherstellers Suchard, hat ihre Rezeptur überarbeitet. Der aktuelle Eigentümer, der US-Konzern Mars Wrigley, gab bekannt:

«Sugus sind ab sofort ausschliesslich in einer Mischung vegetarischer, glutenfreier Bonbons im quadratischen Format erhältlich.»
Mars Wrigley
Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Damit verabschieden sich die Bonbons von der Schweinegelatine und der unverwechselbaren Verpackung. Dies sorgt bei Konsumentinnen und Konsumenten für Unverständnis. Auf Anfrage von 20 Minuten versichert Mars Wrigley:

«Als Markenunternehmen bemühen wir uns ständig, unsere Produkte, Rezepte und Verpackungen an die Vorlieben der Konsumentinnen und Konsumenten anzupassen.»

Doch eben diese Konsumentinnen und Konsumenten scheinen alles andere als zufrieden mit dieser Veränderung zu sein. Gegenüber der Zeitung bestätigen Coop und Migros:

«Die Nachfrage ist spürbar zurückgegangen.»
Ein Sprecher von Coop
«Wir haben Rückmeldungen von enttäuschten Kundinnen und Kunden zu diesen Veränderungen erhalten.»
Ein Sprecher von Migros

Dass die Sugus-Bonbons in den letzten Monaten heimlich durch eine Version ersetzt wurde, die anstelle der üblichen Gelatine modifizierte Stärke enthält, fiel den Kundinnen und Kunden bald auf.

Sweets.ch, «der grösste Schweizer Online-Shop für Süsswaren», spricht von «100 Prozent negativen und teils sehr heftigen Rückmeldungen». Auf den Social-Media-Kanälen des Online-Shops liest man unter anderem:

«Mit dem neuen Design sieht es so aus, als hätten sie zwei Jahre lang in einer Schublade gelegen, bevor sie jemand gefunden hat...»
«Die neuen Sugus sind eine Katastrophe»
«Die neuen Sugus schmecken furchtbar.»
«Das kann man nicht mehr essen.»

Die Enttäuschung der Kundinnen und Kunden ist doppelt: Einerseits ist die Konsistenz klebriger, andererseits ist die quadratische Verpackung viel schwieriger zu öffnen, da dass Sugus am Papier kleben beleibt. Eine Userin fasst zusammen:

«Die neuen Sugus bringen mich fast zur Verzweiflung. Was sollte damit bezweckt werden? Der Geschmack sowie die Konsistenz überzeugen mich nicht.»

(hun)

Nach Toblerone-Abwanderung: Diese 7 «Schweizer» Produkte werden im Ausland hergestellt
