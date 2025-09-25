Zu ihrem neuen Album veröffentlicht Taylor Swift einen Kinofilm, der einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Bild: istagram/taylorswift

Taylor Swifts «The Life of A Showgirl» kommt in Schweizer Kinos

Am 3. Oktober soll das zwölfte Album der Popsängerin Taylor Swift erscheinen, «The Life of A Showgirl». Passend dazu soll es einen exklusiven Kinofilm geben.

«Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» soll vom 3. bis zum 5. Oktober in den Kinos laufen. In dem Film werden unveröffentlichtes Videomaterial aus dem Backstage, Erklärungen zu Swifts Inspiration für die Songtexte und weitere Songs des Albums gezeigt.

Zudem werde die exklusive Weltpremiere des Musikvideos des Songs «Ophelia» gezeigt. Die Tickets für die limitierten Vorführungen in der Schweiz sind bereits auf den Webseiten der jeweiligen Kinos verfügbar.

Den Kinofilm hat Taylor Swift auf Instagram angekündigt. Eine offizielle Tour zum neuen Album hat sie jedoch bisher nicht bekannt gegeben.

Das neue Album wird zwölf Songs umfassen. Das einzige Feature auf dem Album wird mit Sängerin Sabrina Carpenter sein.

Die 35-Jährige hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie ihren Freund, den Football-Star Travis Kelce, heiraten wird. Das Paar hat dies per Social Media öffentlich gemacht. (nib)