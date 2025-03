Sephora enttäuscht mit einem neuen Schweizer Onlineshop. bild: watson

Produkte 58 Prozent teurer: Schweizer Sephora-Onlineshop sorgt für Kritik

Der Kosmetikriese Sephora verkauft seine Produkte neu auch in der Schweiz online. Die Reaktionen auf den Shop sind aber nicht wie erhofft.

Sabeth Vela Folge mir

Sephora ist eine der grössten Kosmetikketten weltweit mit einem jährlichen Umsatz von umgerechnet 15 Milliarden Franken. Der Beautyriese bietet von Highend-Make-up bis hin zu einfacher Skincare alles an. Am 18. März hat Sephora nun nach langem Warten einen Onlineshop in der Schweiz eröffnet – und enttäuscht damit die Beauty-Fans.

Zur Eröffnung ihres neuen Onlineshops hat der offizielle TikTok-Account von Sephora Switzerland ein Video gepostet, in dem die Seite «eingeweiht» wird. Dazu heisst es: «Everyone, I have an announcement. The Sephora Switzerland Onlineshop is now live!» Aber anstelle von freudigen Botschaften häufen sich in den Kommentaren dazu Kritiken.

@sephoraswitzerland Great news!😍 The Sephora Switzerland Onlineshop is officially here! 🛍️ Now you can shop all your beauty favorites from the comfort of your home. You can also download the Sephora App now. Ready to shop? ✨ ♬ original sound - Wicked Movie

Besonders wütend sind die Beauty-Mäuse dabei über die Sprachauswahl, welche die Website anbietet. So gibt es Sephora Switzerland nur auf Deutsch und Französisch. Italienisch wird nicht angeboten und auch auf Englisch ist die Seite nicht abrufbar. «Ihr wisst schon, dass in der Schweiz nicht nur Deutsch gesprochen wird?», schreibt dazu eine Userin aus dem Tessin auf TikTok.

58 Prozent teurer als in Deutschland

Ein weiterer heftiger Kritikpunkt sind die Preise der Produkte. So sind diese um einiges höher als im Onlineshop in Deutschland. «Ihr seid viel teurer als die deutsche Sephora-Variante. Lippenstift 30 Prozent teurer, nur weil es die Schweiz ist? Nein, danke», schreibt dazu eine Userin. watson hat diesen Vorwurf überprüft – und musste tatsächlich nicht lange suchen.

Hier ein Beispiel mit dem Dior Lip Glow. Das Lippenöl ging auf Social Media viral, unterdessen findet man es in fast jeder Make-up-Tasche.

Das Dior Lip Glow Oil ist in der Schweiz 58 Prozent teurer als in Deutschland. Bild: sephora.ch

Auf der deutschen Sephora-Website wird das 6-Milliliter-Fläschchen für 32.95 Euro (rund 31.50 Franken) angeboten. Im Schweizer Onlineshop zahlt man dafür 49.90 Franken. Damit ist der Lipgloss in der Schweiz mehr als 58 Prozent teurer als in Deutschland. Bei anderen Produkten ist der Preisunterschied ebenfalls gross. So etwa beim Rare Beauty Liquid Contour (ein Dings für die Gesichtsschattierung). In Deutschland bezahlt man dafür 30.95 Euro (rund 29.50 Franken), in der Schweiz 41.95 Franken. Dieses Produkt ist also mehr als 42 Prozent teurer.

Auch das neue Produkt von Rare Beauty ist in der Schweiz massiv teurer. Bild: sephora.ch

«Die Schweizer Beautyindustrie schläft»

Ebenfalls enttäuschend ist für viele die Auswahl im Onlineshop. watson hat dazu mit einer Beautyexpertin gesprochen, die seit Jahren in der Kosmetikbranche arbeitet. Auch sie ist kein Fan vom neuen Onlineshop und meint:

«Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht.»

So habe der Shop nicht die neusten Produkte der jeweiligen Marken im Angebot, was unter anderem der Grund gewesen sei, wieso sie sich auf den Onlineshop gefreut habe. «Der Beautymarkt entwickelt sich ständig weiter und fast täglich erscheinen neue Produkte. Diese sind für Konsumentinnen und Konsumenten aus der Schweiz jedoch fast nicht zugänglich und wenn, dann nur über mühsame Prozesse mit Päcklistationen im Ausland. Die Schweizer Beautyindustrie schläft, während alle anderen Länder mit Volldampf an ihr vorbeiziehen.»

Das meint Sephora Switzerland zur Kritik

Was sagt Sephora Switzerland zu den Vorwürfen? Auf Anfrage von watson hat sich das Unternehmen nicht geäussert. Der TikTok-Kanal reagierte jedoch auf einige der Kommentare zu ihrem Eröffnungsvideo.

Zur bemängelten Sprachauswahl meinte das Geschäft: «Wir hoffen, in Zukunft mehr Sprachen anzubieten.» Ebenfalls wenig hilfreich reagierten sie auch auf die Kritik zu den viel teureren Produkten in der Schweiz und meinten nur: «Wir verstehen die Frustration über die Preisunterschiede und können nachvollziehen, dass das ärgerlich ist!»