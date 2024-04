Ausgezeichnet fielen auch die meisten Stimmen zum Film in der deutschen Presse aus. Allerdings waren (anfangs) nicht ganz alle Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert:

Das Ermittlerteam hat es mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun: Im Zoo Zürich wird der Schimpanse Tembo tot aufgefunden. Er war Botschafter für einen neuen Affenwald. Es sieht nach Mord aus. Doch weil Mordfälle von Tieren nicht in den Aufgabebereich der Ermittlerinnen und Ermittler gehören, beginnt Tessa Ott (Carol Schuler) auf eigene Faust zu ermitteln. Gleichzeitig beginnt unweit des Zoos entfernt eine Mordserie an Menschen.

Gestern ist der siebte Schweizer Tatort mit dem Titel «Von Affen und Menschen» ausgestrahlt worden. Die Spannung war gross, denn der Film ist vom Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden ausgezeichnet worden.

Kehrtwende: Nun bieten die SBB in ihren Zugrestaurants doch vegane Milch an

Die Bundesbahnen zögerten lange mit der Lancierung von pflanzenbasierter Milch und sorgten damit für Kritik. Nun haben sie reagiert.

Die ersten Gespräche fanden bereits vor fünf Jahren statt: Die Organisation Swissveg, die laut eigenen Angaben grösste Interessenvertretung vegan und vegetarisch lebender Menschen in der Schweiz, forderte von den SBB, dass diese künftig pflanzliche Milch an Bord ihrer Zugrestaurants anbieten sollen. «Längst überfällig» sei dieses Angebot, so das Verdikt von Swissveg. Doch die SBB reagierten nicht.