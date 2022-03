Der Grossinquisitor jagt Jedi im neuen «Obi-Wan Kenobi»-Trailer

Seit sich Anakin Skywalker der dunklen Seite zugewandt hat und zum Sith Lord Darth Vader wurde, sind 10 Jahre vergangen. Es war Obi-Wan Kenobis grösste Niederlage. Kenobi ist nun auf Tatooine und wacht über den heranwachsenden Helden Luke Skywalker. Dieser lebt noch bei seinem Onkel und seiner Tante. «Bleib versteckt», sagt Obi-Wan zu sich selbst, während er Luke beobachtet. Dann ertönt im Trailer die berühmte Titelmusik «Duel of the Fates» von «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung».

Wie auch bei den bereits veröffentlichten «Star Wars»-Serien «The Mandalorian» und «The Book of Boba Fett» bringt auch «Obi-Wan Kenobi» Charaktere, die bisher nur in animierten Filmen und Serien zu sehen waren. Dieses Mal ist es der Grossinquisitor – der Antagonist von «Star Wars Rebels». Dieser erhält vom Imperator Palpatine den Auftrag, alle überlebenden Jedi zu jagen.

Der Grossinquisitor wird von Rupert Friend gespielt. Bild: lucasfilm

Darth Vader ist im Teaser Trailer nicht zu sehen. Ganz am Schluss ist allerdings sein unverkennbares Atmen zu hören.

Nun kehren Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Hayden Christensen als Darth Vader zurück. Für die beiden ist es das erste Mal seit «Die Rache der Sith» (2005), dass sie ihre «Star Wars»-Rollen wieder aufnehmen – abgesehen von kurzen Sprechrollen in «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» in 2019. Christensen wird auch in «Ahsoka» zu sehen sein, einer weiteren «Star Wars»-Miniserie, die für 2023 geplant ist.

Die Mini-Serie ist ab dem 25. Mai auf Disney Plus verfügbar.

Erste Bilder

Diese Woche kamen ebenfalls erste Bilder der Serie heraus.

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Bild: lucasfilm

Trailer anschauen:

Fan-Reaktionen:

(cmu)