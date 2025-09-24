bedeckt, wenig Regen10°
So sehen die Baywatch-Stars heute aus

Baywatch TV-Serie
Bild: Kinowelt

So sehen die Baywatch-Stars heute aus

Sie rannten in Zeitlupe am Strand, retteten Leben und prägten die 90er-Jahre: Die Stars von «Baywatch» machten die Serie zum Kult. Doch was wurde aus Pamela, David & Co. – und wie sehen sie heute aus?
24.09.2025, 21:3824.09.2025, 21:38
Inhaltsverzeichnis
David Hasselhoff als Mitch BuchannonJeremy Jackson alias Hobie BuchannonPamela Anderson als C.J. ParkerAlexandra Paul als Stephanie HoldenCarmen Electra als Lani McKenzieJason Momoa als Jason IoaneJaason Simmons als Logan FowlerErika Eleniak als Shauni McClainGena Lee Nolin als Neely Capshaw

David Hasselhoff als Mitch Buchannon

Er war die treibende Kraft hinter dem Erfolg von «Baywatch»: Nach der Absetzung nach der ersten Staffel setzte er sich dafür ein, dass die Serie weiterging – mit riesigem Erfolg. Als Mitch Buchannon stand Hasselhoff in insgesamt 220 Episoden vor der Kamera. Auch nach dem Serienende blieb er im Fernsehen präsent, oft in Rollen, die augenzwinkernd auf seine eigene Persona anspielen. So trat er etwa in zwei «Sharknado»-Filmen auf, hatte einen Gastauftritt in «Sons of Anarchy» und war im «Baywatch»-Film von 2017 als Mentor zu sehen. Zuletzt übernahm der heute 71-Jährige die Hauptrolle in der Serie «Ze Network».

BAYWATCH, David Hasselhoff, 1989-2001. Pearson All-American Television / Courtesy: Everett Collection. image upgraded to 11.0 x 16.7 **US SALES ONLY**TSDBAYW EC023 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copy ...
Bild: IMAGO
Surprise
Bild: IMAGO

Jeremy Jackson alias Hobie Buchannon

Ab der zweiten Staffel verkörperte Jeremy Jackson Mitchs Sohn Hobie, nachdem er die Rolle vom älteren Brandon Call übernommen hatte. Insgesamt war Jackson in 159 Episoden zu sehen. Schon während der Serie kämpfte er mit einer Drogenabhängigkeit, weshalb er 1999 ausstieg. Nach einem Entzug galt er ab 2000 als clean. Zwar versuchte er mehrfach ein Comeback als Schauspieler, geriet aber auch wiederholt in Schwierigkeiten. Heute konzentriert er sich vor allem auf Fitness, Atemtechniken und gesunde Ernährung.

Baywatch Jeremy Jackson als Hobie
Bild: All American TV, Inc.
Surprise
Bild: keystone

Pamela Anderson als C.J. Parker

Von 1992 bis 1997 war Pamela Anderson das Aushängeschild von «Baywatch» und sorgte für Top-Quoten. Danach startete sie mit ihrer eigenen Serie «V.I.P.» durch. Heute ist sie weiterhin in den Medien präsent – meist in Gastrollen oder Reality-Formaten. Zudem engagiert sie sich stark für Wohltätigkeitsorganisationen und hat sich auch als Buchautorin einen Namen gemacht.

PAMELA ANDERSON in BAYWATCH, 1989, directed by DOUGLAS SCHWARTZ, GUS TRIKONIS and RICK JACOBSON. Copyright THE BAYWATCH COMPANY. Credit: THE BAYWATCH COMPANY / Album
Bild: IMAGO
Surprise
Bild: keystone

Alexandra Paul als Stephanie Holden

Vier Staffeln lang spielte Alexandra Paul die Rolle der Stephanie Holden, die in der Serie später zum Lieutenant aufstieg. Auch nach «Baywatch» stand sie regelmässig vor der Kamera, vor allem in Dramen – der ganz grosse Durchbruch blieb jedoch aus. Zu ihren markanteren Auftritten zählen wiederkehrende Rollen in «L.A. Firefighters» und «Melrose Place» sowie ein Gastauftritt in «Mad Men».

ALEXANDRA PAUL in BAYWATCH, 1989, directed by DOUGLAS SCHWARTZ, GUS TRIKONIS and RICK JACOBSON. Copyright THE BAYWATCH COMPANY. Credit: THE BAYWATCH COMPANY / Album
Bild: IMAGO
Surprise
Bild: keystone

Carmen Electra als Lani McKenzie

Zwar war Carmen Electra nur eine Staffel lang in «Baywatch» zu sehen, dennoch zählt sie zu den bekanntesten Gesichtern der Serie. Nach ihrem Ausstieg fand sie problemlos neue Rollen: Sie trat in zahlreichen Filmkomödien wie «Scary Movie» auf und hatte Gastauftritte in Serien wie «Summerland» und «Monk». Oft spielte sie sich auch selbst – etwa in «Jane the Virgin» oder «Suburgatory». Zudem ist sie immer wieder als Moderatorin im Einsatz.

Film Still from Baywatch Carmen Electra � 1997 All American TV PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 31013428
Bild: imago
Surprise
Bild: keystone

Jason Momoa als Jason Ioane

In der zehnten Staffel feierte Jason Momoa sein Debüt vor der Kamera. Rückblickend sagte er, er habe lange im Schatten der Serie gestanden und sei in der Branche nicht ernst genommen worden. Doch 2004 gelang ihm der nächste Schritt mit der Rolle des Frankie Seau in «North Shore», gefolgt von der Hauptrolle des Ronon Dex in «Stargate Atlantis». Den internationalen Durchbruch schaffte er 2011 als Khal Drogo im Fantasy-Epos «Game of Thrones». Seit 2016 verkörpert er in mehreren Filmen den Superhelden Aquaman. Zudem spielte der Hawaiianer Hauptrollen in der Sci-Fi-Serie «See» sowie im Blockbuster «Dune».

BAYWATCH, aka BAYWATCH HAWAII, Jason Momoa, Season 11, 2000-2001, 1989-2001. Pearson All-American Television / Courtesy Everett Collection **US SALES ONLY** Ref:TCDBAYW EC034 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAU ...
Bild: Imago
Surprise
Bild: keystone

Jaason Simmons als Logan Fowler

Ab der fünften Staffel stiess der Australier als Austauschrettungsschwimmer Logan zum Cast von «Baywatch» und sorgte in Malibu regelmässig für Konflikte. Nach seinem Ausstieg 1997 stand Simmons zunächst in London auf der Bühne und übernahm Rollen in Independentfilmen. 2013 kehrte er mit einer Hauptrolle im ersten «Sharknado»-Film ins Rampenlicht zurück. In den letzten Jahren ist es jedoch still um ihn geworden.

NOVEMBER 1995 JAASON SIMMONS ON THE TV SERIES OF BAYWATCH PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_ November 1995 Jaason Simmons ON The TV Series of Baywatch PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg49_
Bild: imago
Surprise
Bild: imago

Erika Eleniak als Shauni McClain

Drei Staffeln lang war das ehemalige Playmate Teil des Hauptcasts von «Baywatch». Nach ihrem Ausstieg 1992 konnte sie zunächst mit Filmen wie «Alarmstufe: Rot» und «Die Beverly Hillbillies sind los» an ihre Bekanntheit anknüpfen, ehe ihre Rollen kleiner wurden. Später war sie in Gastauftritten in Serien wie «Brooklyn South», «CSI: Miami» oder «Desperate Housewives» zu sehen. Heute steht sie nur noch selten vor der Kamera, erreicht aber über 100'000 Follower auf Instagram. Dort teilt sie Inhalte zu Spiritualität, Beziehungsarbeit und ihrem eigenen Podcast.

ERIKA ELENIAK in BAYWATCH, 1989, directed by DOUGLAS SCHWARTZ, GUS TRIKONIS and RICK JACOBSON. Copyright THE BAYWATCH COMPANY. Credit: THE BAYWATCH COMPANY / Album
Bild: imago
Surprise
Bild: imago

Gena Lee Nolin als Neely Capshaw

Nach ihrem Ausstieg aus «Baywatch» übernahm Gena Lee Nolin die Titelrolle in der Abenteuerserie «Sheena», in der sie zwei Staffeln lang zu sehen war. 2003 nahm sie an der grossen «Baywatch»-Reunion teil, danach wurde es ruhiger um sie. Später trat sie noch in «Sharknado 4» sowie in der Komödie «Killing Hasselhoff» auf. Heute gewährt sie ihren rund 207'000 Followern auf Instagram Einblicke in ihren Alltag.

ERIKA ELENIAK in BAYWATCH, 1989, directed by DOUGLAS SCHWARTZ, GUS TRIKONIS and RICK JACOBSON. Copyright THE BAYWATCH COMPANY. Credit: THE BAYWATCH COMPANY / Album
Bild: imago
Surprise
Bild: www.imago-images.de

Wer war dein Baywatch Lieblings-Charakter?

Schreib es in die Kommentare!

«Baywatch»: Die Kultserie erhält bald eine Neuauflage
Themen
