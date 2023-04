Video: watson/Sabeth Vela, Nico Bernasconi, Lucas Zollinger, Emily Engkent

Leiter von Männerklinik erzählt: «Männer vergrössern sich den Penis wegen anderer Männer»

Das Penisvergrösserungs-Business in der Schweiz boomt. Wir haben mit dem Leiter der Schönheitsklinik «The Gentlemen's Clinic», Giuliano Lenz, gesprochen und nachgefragt, woran das liegt – und wie das überhaupt funktioniert.

Giuliano Lenz ist Klinikmanager der «The Gentlemen's Clinic» in Zürich. Eine Schönheitsklinik, die sich auf plastische und ästhetische Eingriffe bei Männern spezialisiert hat. Ein boomendes Business in der Klinik: die Penisvergrösserung. Immer mehr Männer wollen sich ihr bestes Stück vergrössern oder verdicken lassen. Im Interview erzählt Giuliano Lenz, wie so eine Behandlung abläuft, wieso Männer den Eingriff machen lassen und welcher der grösste Penis ist, den er je gesehen hat: