Tiktok-Influencer weint nach bitterer Piercing-Panne



Bild: screenshot tiktok

Tiktok-Sternchen weint nach bitterer Piercing-Panne: Maske ans Ohr getackert

Das Leben einer Influencerin ist nicht immer leicht. Praktisch überall lauern Gefahren. Zum Beispiel im Piercing-Studio – wie die 16-jährige Sissy Sheridan, Nickelodeon- und TikTok-Star, am eigenen Leib erfahren musste.

Völlig aufgelöst zeigte sich Sheridan nun ihren drei Millionen Followern auf TikTok. Das war auch vollkommen verständlich – schliesslich hatte sie gerade entdeckt, dass ihre Gesichtsmaske zusammen mit einem Ohrring an ihr Ohr gestochen worden war. Das berichtete sie schluchzend und unter Tränen.

Sheridan war in einem «Icing by Claire's»-Laden in der Nähe ihres Hauses in Sterling, Virginia, gewesen, um sich in Begleitung ihrer Mutter und einer engen Freundin ein drittes Ohr-Piercing in jedes Ohrläppchen setzen zu lassen, wie sie »BuzzFeed News" erzählt.

So konnte es passieren:

Sheridan schildert dem Internetportal den genauen Ablauf: Sie habe zwei Masken getragen, um besonders vorsichtig zu sein. «Ich hatte zwei Masken auf. Die blaue deckt nicht so viel ab, und ich wusste, dass die Angestellte ziemlich nah bei mir sein würde», sagt sie. Von dem Unfall habe sie zuerst gar nichts mitbekommen.

«Ich hatte keine Ahnung. Ich sass nur auf dem Stuhl. Ich habe nichts gespürt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass die Maske in das Ohr gestochen worden war.»

Bemerkt habe sie das erst, nachdem sie ins Auto gestiegen sei, um nach Hause zu fahren. Als sie versucht habe, ihre Maske abzunehmen, sei ihr aufgefallen, dass diese feststeckte. «Weil sie zusammen mit dem neuen Ohrring durch mein Ohr gestochen wurde.»

Geld zurück? Nur unter einer Bedingung

Weitere Videos auf TikTok zeigen, wie Sheridan und ihre Mutter versuchen, die Maske zu entfernen, indem sie den Träger durchtrennen. Ausserdem erklärten sie gegenüber «BuzzFeed», sie hätten die Videos dem Filialleiter von «Claire's» gezeigt und um eine volle Rückerstattung gebeten. Ihnen sei aber gesagt worden, dass sie den Ohrring entfernen und in das Geschäft zurückbringen müssten, um das Geld zurückzubekommen.

Hier das Video von Sissy Sheridan: we hope #sissysheridan is okay pic.twitter.com/3X8n0l0iIs — Tea Room Updates (@tearoomupdates) July 1, 2020

(om/watson.de)

