Wer ist Hasbulla? Dieser TikTok-Star verblüfft alle mit seinem Alter

Wer sich gerne in den Untiefen von TikTok und Instagram herumtreibt, ist bestimmt bereits auf die einen oder anderen Videos von Hasbulla Magomedov gestossen. Nun fragst du dich: Wer ist Hasbulla? Wir geben dir hier eine ausführlichere Antwort.

Der Influencer

In erster Linie ist Hasbulla ein Unfluencer. Heisst: Er hat auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok grossen Erfolg mit seinen Posts. Dabei bewirbt der ein Meter grosse Dagestani aber keine Produkte, sondern unterhält seine Community ausschliesslich mit lustigen Video-Snippets und Bildern. Finanzieren tut sich das ganze über ein NFT-Projekt.

Was sind NFTs NFT steht für «Non-fungible tokens» – Münzen einer Blockchain. Im Gegensatz zu Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), von denen auch Bruchteile existieren können, sind NF-Tokens unteilbar – und, auch das ist anders als bei BTC und ETH, sie sind einzigartig. Beim sogenannten «minting», der Prägung, werden NFTs mit Daten versehen. Diese sind danach untrennbar mit dem Token verschweisst.



Bei den als Kunst oder Teile einer Kollektion gehandelten NFTs handelt es sich bei diesen Daten mehrheitlich um Links auf die eigentlichen Werkträger (Jpgs oder Mp3s). Die viel umfangreicheren Bild- oder Musikdaten auf einen Token zu minten, würde sowohl die Prägung wie auch den späteren Handel um ein Vielfaches verteuern. Nur ganz wenige Projekte tun das.



Doch die Adressen-Methode ist nicht unproblematisch. Werden die eigentlichen Bild- oder Musikdaten auf einem simplen Server (zum Beispiel von Google oder Amazon) gelagert und dieser geht vom Netz, führt der Link des NFTs ins Leere. Der Besitzer ist gelackmeiert, der Sinn der komplizierten NFT-Übung mit einer dezentralen Blockchain ist dahin. Deshalb müssen auch die Daten dezentral gelagert werden. Eine Möglichkeit bietet das IPFS-Speichersystem (Interplanetaren Filesysten). Es verfügt über keinen Single-Point-of-Failure. Auch Wikipedia greift darauf zurück. Für NFT-Projekte ist IPFS ein Indiz für Seriosität.



Das Alter

Hasbulla ist knapp einen Meter gross, wiegt etwa 16 Kilogram, hat eine hohe Stimme und den Körperbau eines Kindes. Dabei ist der junge Russe bereits 19 Jahre alt. Hasbulla leidet unter Growth Hormone Deficiency (Wachstumshormonmangel).

Die Krankheit

Wie es der Name der Krankheit bereits sagt, konnte Hasbullas Körper in seiner Kindheit nicht genügend Wachstumshormone produzieren, was zu seiner kleinen Statur und seinen kindlichen Gesichtszügen führte. Gründe für Growth Hormone Deficiency können auf genetische Defekte, Gehirnschäden oder das Fehlen einer Hypophyse zurückzuführen sein.

Die Unterhaltung

Davon lässt sich Hasbulla jedoch nicht einschränken. Auf seinen Videos ist zu sehen, wie er all seinen Lieblingsaktivitäten nachgeht – zum Beispiel Kickboxen, Reisen und Katzen-Kuscheln. Mit seiner witzigen und direkten Art hat er auf Instagram mittlerweile über 2,6 Millionen Follower gesammelt. Seine Videos auf TikTok hat er sogar bereits mehrere Milliarden Klicks gesammelt. Unter seinen Fans finden sich Promis wie Logan Paul, Seth Rogan und einige russische MMA-Stars.

Der Kampf

Und was wäre ein Instagram-Held ohne einen guten Gegenspieler? Dieser heisst in diesem Fall Abdu Rozik. Dieser leidet ebenfalls unter Wachstumshormonmangel und ist ein Kampfsport-Fan. Beim Aufeinandertreffen der beiden kommt es immer wieder zu Trashtalk und sogar zu Handgreiflichkeiten. Deshalb will der russische MMA-Kämpfer Khabib Nurmagomedov nun einen Kampf organisieren. The Russian Dwarf Athletic Association bezeichnet einen solchen Kampf jedoch als unethisch und will ihn deshalb verhindern. (leo)