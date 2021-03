Du möchtest ein Batmobile kaufen? Hier lang!

Ja, ja, schon klar: Eine Strassenzulassung in der Schweiz ist unrealistisch. Hierzulande darf man kaum was an einem Veteranenfahrzeug verändern – langweilig, aber wahr. Belassen wir's einfach dabei, uns für die Briten zu freuen, dass die so was herumfahren lassen. Laut Vor-Besitzer gerät damit jeder Tankstop zu einem sozialen Event: «Jeder will die Story dahinter kennen; die meisten wollen Fotos. Und beim Fahren sieht man nur glückliche Gesichter.»