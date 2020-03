Vorsichtiger Optimismus in Italien – und eine lange Liste toter Ärzte

Nach gut einem Monat des Kampfes gegen die Corona-Krise sind die Signale in Italien gespalten: Einerseits keimte die Hoffnung, dass die Zahl der Toten und der bald 60'000 Infizierten weniger rasant als bisher steigen könnte. Zugleich sorgte der Tod weiterer Ärzte im besonders notleidenden Norden für Trauer und Entsetzen.

«Es reicht nicht aus, zwei Tage eine Verlangsamung der Ansteckung zu sehen – und hoffen wir, dass es heute der zweite Tag wird –, um zu sagen, dass alles in Ordnung ist», sagte Regionalkommissar Giulio Gallera, der in der Lombardei für Gesundheit zuständig ist, dem Fernsehsender Rai1 zu vorsichtigem Optimismus. In den Brennpunkten, in Bergamo und Brescia, gebe es viele Neu-Ansteckungen. Positiv sei, dass die Zahlen in der Millionenmetropole Mailand am Sonntag etwas weniger als am Tag …