Alles stehen und liegen lassen! Hier kannst du dir dein 1966er Batmobile kaufen!

Selbstverständlich mit Bat-Phone, Bat-Sirene und funktionierender, flammenwerfender Abgasturbine ...

Halt ... war da nicht vor Kurzem was? So von wegen Batmobile zu verkaufen?

Doch. Das hier:

Das Art-Deco-Geschöpf aus den Tim-Burton-Filmen «Batman» (1989) und «Batman Returns» (1992) ... beziehungsweise ein Nachbau davon. Aber: So cool das Ding auch sein mag (vor allem die Tatsache, dass es strassenzugelassen ist), es bleibt am Ende ein ziemlich rustikal verarbeiteter Ford Mustang mit Fiberglas-Karosserie.

Und ausserdem ist es nicht die coolste aller Batmobile-Inkarnationen.

Nein, das coolste Batmobile aller Batmobiles seit Beginn der Comicfigur ist und bleibt das 1966er Batmobile!

Das hier:

Bild: mecum.com

Und dieses hier gezeigte, ungemein detailverliebte Exemplar mit Propangas-Abgasturbine (dazu später mehr) steht aktuell zum Verkauf.

Bild: mecum.com

Okay, erst mal von vorne: Die Comicfigur Batman bekam bereits anno 1939 ein Gefährt, das seiner Superhelden-Persona entsprach. Über die Jahre veränderten sich die Designs erheblich. Kontinuität war Nebensache. So war auch das erste echte, fahrbare Batmobile anno 1963 ein komplett neues Design. Nachzulesen hier:

Doch das erste richtig-richtige Batmobile – das Auto, das sowohl auf der Kinoleinwand als auch am TV, in den Comics und als Spielzeug Ikonenstatus erreichte, war das der 1966er TV-Serie:

gif: giphy

Das Design basierte auf dem Lincoln Futura, einem Konzeptauto aus dem Jahr 1955.

Bild: oldconceptcars.com

Der legendäre Film-Auto-Designer George Barris übernahm das Design und schuf daraus das Batmobile, das in der TV-Serie von 1966–1968 gewissermassen zu einem eigenen Filmcharakter wurde, nebst Batman, Robin, dem Butler Alfred und der Riege der Superhelden-Bösewichte.

Bild: bornrich.com

Laut Drehbuch hatte das Auto einen Atom-Antrieb und war selbstverständlich mit einem ganzen Arsenal an Batman-würdigen Gadgets ausgestattet – unter anderem ein in der vorderen Stossstange montierter Bat-Kabelschneider, ein Bat Ray Projector (was auch immer das sein sollte), Diebstahlsicherung, ein Bat Eye Switch (was?), eine Bat-Rauchmaschine, wiederaufblasbare Pneus, ein Bat-Computer und Bat-Phone. Und alles akribisch etikettiert (wie ohnehin fast alles in der kultigen TV-Serie):

1 / 17 Die obsessive Etikettierung der Batman-TV-Serie der 60er-Jahre quelle: via messynessychic.com / via messynessychic.com

Und so ein 1966er Batmobile wird nun verkauft.

Okay, um genau zu sein: Nicht eins, das während den Dreharbeiten in den Sechzigerjahren verwendet wurde, sondern ein Nachbau aus dem Jahr 1977. Was aber ohnehin besser ist, denn: Filmautos sind ja Requisiten. Sie müssen im Kontext des zeitlich begrenzten Drehs gut aussehen, mehr nicht. Somit sind sie in der Regel nur notdürftig zusammengeflickte Gefährte, die in keinster Weise auch nur minimale Qualitätsstandards erfüllen.

Dieser Nachbau aber ist von einem ganz anderen Kaliber:

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Diese aufwändige und detailverliebte Replika basiert auf einem 1977er Lincoln-Chassis. Die Karosserie besteht aus Vinylester- und Epoxidharz-Glasfasern, die für zusätzliche Stabilität mit einer Stahlrohrstruktur verschmolzen wurden.

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Ordentlich viel Power hat das Vehikel auch, es befindet sich unter der Motorhaube nämlich ein 7,5-Liter-V8 mit Vierfachvergaser.

Bild: mecum.com

Das eigentliche Pièce de résistance dieses Batmobiles ist aber die schlichtweg erstaunliche Fertigungsqualität und Liebe zum Detail, die in der (vollumfänglich funktionierenden!) flammenwerfenden, propanbetriebenen Abgasturbine gipfelt.

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Zudem ist das Batmobile von Batman-Darsteller Adam West und Robin-Darsteller Burt Ward signiert (beide Autogramme mit Echtheitszertifikat).

Bild: mecum.com

Nichts wie los also! Vom 6. bis 16. Januar darf man beim Auktionshaus Mecum mitbieten.

1 / 56 Schönstes Batmobile ever zu ersteigern! quelle: mecum.com / mecum.com

Das nötige Kleingeld sollte man aber bereithalten: Als Schätzpreis werden 300'000–350'000 Dollar geschätzt. Batman-Kostüm nicht inbegriffen.

BONUS: Welches ist das beste Film-Batmobile aller Zeiten?