Erinnerst du dich noch an diese Trends? Hoffentlich kommen die NIE wieder!

Extinction Rebellion will Zürich lahmlegen – Verkehr teilweise blockiert

Die Gruppe Extinction Rebellion will am Montagmittag in der Zürcher Innenstadt den Verkehr lahmlegen. Erste Aktionen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, haben bereits am Wochenende stattgefunden.

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben angekündigt, am Montag um 12 Uhr die Kreuzung Bahnhofstrasse/Uraniastrasse, die Kreuzung Sihlstrasse/Nüschelerstrasse und die Rudolf-Brun-Brücke zu blockieren. Sie wollen sich dazu mit Stühlen auf die Strasse setzen.

Die Organisation will mit zivilem Ungehorsam und in ihren Augen legalen Mitteln die Politik dazu drängen, Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Mit der Blockade in Zürich, die über mehrere Tage gehen soll, wollen sie vom …